快訊／連6天低於萬例！今本土+9860、增28死　口罩再鬆綁下月中檢討

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增9860例本土病例及225例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。本土病例已經連續六天跌破萬例，指揮中心發言人羅一鈞表示，國內口罩再鬆綁要觀察3月20日新制上路情況與清明連假疫情狀況，預期4月中旬會再檢討。

今日新增9860例本土病例，比起上周同日下降8.8%；而指揮中心將於3月20日進一步解封，新冠輕症不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

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▲指揮中心3/14公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

國內目前口罩進入第二階段鬆綁，目前僅要求大眾運輸與醫療院所要求戴口罩，不過日本昨天也已解除口罩禁令，我國何時再進一步鬆綁？羅一鈞表示，日本目前雖然非強制，但針對醫療機構、高齡設施、擁擠大眾運輸仍建議要戴。台灣方面先等320新制上路，需觀察一段期間，加上4月初還有清明連假，預期4月中檢討。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。