淪為「卡奴」的5大人格特質　死愛面子、做事不考慮後果都是財務危機

文／Workworks職場人

職場人們平時習慣現金付款，還是刷卡消費呢？信用卡雖然消費能累積回饋、分期付款，但換個立場也因為刷卡消費相較無感，倘若未在期限內繳費不僅會產生高利貸，更容易造成「卡債族」的危機，大多數人之所以會積欠大量卡債，主要原因是跟人格特質與用錢態度息息相關，本篇分享《從習慣洞察人心》，一同探討卡債族有哪幾些人格特質？

卡債族人格特質

1.做事不考慮後果

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很多卡債族都有「衝動購物及行動」的傾向，只求解決眼前的困難或當下的需求，而不會考慮未來的後果，所以當手邊沒錢花用，他們就會尋求立即獲得現金的管道，完全不管要付出多大的代價。

2.養成借錢習慣

借錢對於他們來說可說是家常便飯小事，過去找朋友借錢周轉，現在對象換成銀行，這類型的卡債族根本沒有還款的打算，為了借到錢，他們的演技一流，只要可以讓別人掏出錢來就算達成任務。

3.死愛面子

有些人面臨生活難關或事業瓶頸時，為顧及自尊面子，不但不讓家人朋友知道自己的現況，更不願意放下身段開口跟親朋好友借錢，甚至為了營造假象，也不需要拉下面子，才會不惜地向銀行借錢。

4.害怕麻煩別人

職場人們總是怕麻煩別人嗎？有些人的個性深怕帶給別人麻煩，凡事都想靠自己的能力想辦法解決，於是選擇悶著頭獨自找錢，久而久之債務自然就會慢慢累積，造成財務浩劫的可能。

5.受不了誘惑

由於和銀行借錢的門檻較低，有些人便會受不了誘惑，忍不住借點錢，結果手邊一有錢，也不管將來仍要還款就開始大肆揮霍，過沒多久就把現金花光後又再跟銀行借錢，形成惡性循環。

以上「5大卡債族特性」分享，職場人有中哪幾點呢？其實從花錢態度，最能看出一個人的「責任感」及「自我約束能力」，編輯建議無論是日常消費或是投資理財，務必要替自己做好理財規劃，大幅降低成為卡債族的風險！

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