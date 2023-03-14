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朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

民進黨總統初選已開跑，黨主席賴清德派人領表，預計15日登記參選，外界認為綠營總統初選腳步比藍營快許多。（圖／趙世勳攝）

▲民進黨總統初選已開跑，黨主席賴清德派人領表，預計15日登記參選，外界認為綠營總統初選腳步比藍營快許多。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民進黨總統初選本週起跑，且在週內就確定黨主席賴清德是否為綠營的2024總統候選人，效率之高令人咋舌。國民黨內高層人士表示，黨主席朱立倫已公開表示，2024大選將「做球給主要候選人」，並藉吳伯雄與吳敦義兩位前主席操盤大選的天壤之別，凸顯絕不重蹈本屆大選「內戰致敗」覆轍，辦總統初選機率也因而大幅降低，幾已篤定徵召新北市長侯友宜代表國民黨出戰。

朱上週拜會前主席吳伯雄，對吳伯雄昔日襄助國民黨重返執政表達景仰，知情人士說，朱近期多次提2008年「伯公」不忮不求協助馬英九當選總統，對比2020吳敦義任內黨內提名內戰不斷，終致敗選往事，說明國民黨絕不重複犯相同的錯。朱還屢屢強調「不急躁、也不會拖」，就是要提醒全黨，即使六月後才徵召侯友宜，也與往年提名時間相去不遠，按部就班「別呷緊弄破碗」，就有勝算。

一名中部選戰操盤手指出，自去年縣市長大選以來連戰皆捷，對於藍營支持者的確有不小的鼓舞，然而南投立委補選慘遭滑鐵盧，也讓支持者對於2024年總統大選不敢過於樂觀。綠營擅打單一選區「圍毆戰」，藍營候選人林明溱雖是沙場老將，也是首度面對「全黨打一人」，卻依然迷信「冷處理會勝利」、低估綠營止敗意志，地方盛傳林營甚至一度想不辦選前之夜，侯是否在選前之夜親自現身，其實對結果已無關宏旨。

民進黨全黨上下在南投立委補選一役展現高度戰鬥意志，除了所有黨籍立委替候選人蔡培慧集氣外，黨主席賴清德更是多次南下替蔡操盤。（圖／報系資料照）

▲民進黨全黨上下在南投立委補選一役展現高度戰鬥意志，除了所有黨籍立委替候選人蔡培慧集氣外，黨主席賴清德更是多次南下替蔡操盤。

「若指敗選壞了朱立倫參選2024，不如說南投一役徹底讓挺朱派，認清局勢嚴峻」。據指出，在南投補選投票前夕，一位「挺朱派」大將，低調前往雲林、台東，密會當地大老、議會高層，盼南投勝選後聯袂肯定朱操盤辛勞，該人士還說「大家對朱畢竟較熟」分析挺朱好處，盼朱「更上層樓」溢於言表。

但南投敗選後再致電地方要角，得到回應卻清一色是「誰在黨內最強就挺誰」，更有人直言「局勢嚴峻，就算不是很麻吉（好交情），也比再被綠營凌遲好」。之後，國民黨秘書長黃健庭在3月8日宣布，朱不會納入藍營初選民調，藍營2024恐重蹈2020敗選覆轍的第一個地雷隨即拆除。

親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆分析，藍營在南投立委補選戰敗北，「壞了」黨主席朱立倫參選2024總統佈局，國民黨內有人在敗選後則忙不迭地「抓戰犯」，指侯友宜缺席南投選前之夜，才讓藍營與勝選失之交臂。

但這次藍營多數人學乖了，也更謹慎。北市長蔣萬安公開挺侯，指侯實際到南投輔選，還錄影片催票，盡力了。據轉述，黨內聲望居高不下的台中市長盧秀燕也私下表示，藍營上下近期自動自發輔選，展現團結氣勢，侯友宜並未自外於全黨之外。

南投立委補選敗選，壓縮國民黨主席朱立倫選總統的可能空間，朱也矢言會做總教練，因應2024挑戰「做球給黨內最強候選人」。（圖／報系資料照）

▲南投立委補選敗選，壓縮國民黨主席朱立倫選總統的可能空間，朱也矢言會做總教練，因應2024挑戰「做球給黨內最強候選人」。

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