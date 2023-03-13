黃珊珊分享棒球經典賽心得　曝賽事結束後「1喜1憂」

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事告一段落，但這幾天的賽事精彩緊湊，喚起全台球迷的熱情。前台北市副市長黃珊珊13日也透過臉書分享心得，她認為，台灣最大的共識就是「中華隊」，但她也憂心，隨著賽事結束，社會可能再次回到原點，她常常反思，社會曾幾何時只剩非藍即綠？

黃珊珊表示，這幾天，經典賽事的精彩緊湊，喚起記憶中熟悉的氛圍，凝聚和不分你我的感覺，強烈感受到大家說不上來，但又純粹、直接的「臺灣共識」，而臺灣最大的共識就是「中華隊」，不管中華隊是輸是贏，他們都是我們的驕傲，象徵國人一直以來的拼勁、希望與團結。

黃珊珊也透露，自己這一代人，兒時在電視機前，半夜盯著威廉波特少棒賽，這些記憶，跟這次在台中洲際棒球場的國人、電視機前的我們，大家的期盼都一樣，這是我們的國家，這是我們的球隊，我們共同心願，就是一起幫中華隊加油，這時候，不分年齡，沒有背景，也沒有色彩問題。但隨著賽事結束，她擔心社會可能再次回到原點，任由有心人利用聲量和媒體製造的撕裂與對立，仇恨與對抗，又會浮現在我們周遭，隨著選舉接近，各種意識形態的操弄，很快就會讓我們忘記，我們曾經在同一場比賽，不分彼此的同心齊力，她常常反思，曾幾何時，台灣只剩非藍即綠？

黃珊珊提到，有朋友問她，台中棒球場上的那股力量是甚麼？她回答，簡單來說就是認同，我們都是台灣人，台灣共識應該就是怎樣讓台灣更好，而台灣價值，就是放下成見，為台灣的最大利益，找到更多的共同點，包容彼此的差異，為共同的目標一起努力，不是非藍即綠，而是同心齊力。

黃珊珊強調，台灣價值就是尋求國人同心齊力的力量，如果我們自己都沒有共識，當然容易被別人牽著走，國內的政黨或團體，如果可以先放下自己的意識形態，在不同意見中尋求最大公約數，找到國人共同認同的價值，一致對外，才能面對未來各種挑戰，甚至兩岸與外交。但她認為，「很可惜，除了中華隊，基本上，國內幾乎沒有共識，不斷繼續內耗。」

黃珊珊最後感性表示，謝謝中華隊，讓我們終於有共同的心願與夢想，謝謝中華隊，讓我們享受了幾場永生難忘的比賽與感動，未來我們還要繼續努力！