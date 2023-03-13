　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊分享棒球經典賽心得　曝賽事結束後「1喜1憂」

▲▼前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事告一段落，但這幾天的賽事精彩緊湊，喚起全台球迷的熱情。前台北市副市長黃珊珊13日也透過臉書分享心得，她認為，台灣最大的共識就是「中華隊」，但她也憂心，隨著賽事結束，社會可能再次回到原點，她常常反思，社會曾幾何時只剩非藍即綠？

黃珊珊表示，這幾天，經典賽事的精彩緊湊，喚起記憶中熟悉的氛圍，凝聚和不分你我的感覺，強烈感受到大家說不上來，但又純粹、直接的「臺灣共識」，而臺灣最大的共識就是「中華隊」，不管中華隊是輸是贏，他們都是我們的驕傲，象徵國人一直以來的拼勁、希望與團結。

黃珊珊也透露，自己這一代人，兒時在電視機前，半夜盯著威廉波特少棒賽，這些記憶，跟這次在台中洲際棒球場的國人、電視機前的我們，大家的期盼都一樣，這是我們的國家，這是我們的球隊，我們共同心願，就是一起幫中華隊加油，這時候，不分年齡，沒有背景，也沒有色彩問題。但隨著賽事結束，她擔心社會可能再次回到原點，任由有心人利用聲量和媒體製造的撕裂與對立，仇恨與對抗，又會浮現在我們周遭，隨著選舉接近，各種意識形態的操弄，很快就會讓我們忘記，我們曾經在同一場比賽，不分彼此的同心齊力，她常常反思，曾幾何時，台灣只剩非藍即綠？

黃珊珊提到，有朋友問她，台中棒球場上的那股力量是甚麼？她回答，簡單來說就是認同，我們都是台灣人，台灣共識應該就是怎樣讓台灣更好，而台灣價值，就是放下成見，為台灣的最大利益，找到更多的共同點，包容彼此的差異，為共同的目標一起努力，不是非藍即綠，而是同心齊力。

黃珊珊強調，台灣價值就是尋求國人同心齊力的力量，如果我們自己都沒有共識，當然容易被別人牽著走，國內的政黨或團體，如果可以先放下自己的意識形態，在不同意見中尋求最大公約數，找到國人共同認同的價值，一致對外，才能面對未來各種挑戰，甚至兩岸與外交。但她認為，「很可惜，除了中華隊，基本上，國內幾乎沒有共識，不斷繼續內耗。」

黃珊珊最後感性表示，謝謝中華隊，讓我們終於有共同的心願與夢想，謝謝中華隊，讓我們享受了幾場永生難忘的比賽與感動，未來我們還要繼續努力！

ET快訊
鄭宗哲爆哭「這是我們世代」 彭政閔閃到腰還陪練打
張育成拿到MVP獎座　敬禮獻給團隊：你們辛苦了
藍民調下滑是侯友宜讓大家等太久？　徐巧芯點出原因
Selina產檢「措手不及」當場爆哭！　男友也落淚
田馥甄、Ella激動喊：天賜的禮物！　驚嘆Selina「身體
Selina驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！　3月孕肚大到像6個月
快訊／Selina宣布懷孕　前夫張承中低調回應了
Selina：沒想到41歲還能自然受孕！　懷孕初期苦熬6症狀
快訊／Selina淚崩提寶寶性別　選今天公布原因曝
台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人
預賽「晚接午」輸球率曝光！　他怒：休息怎麼可能不重要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊分享棒球經典賽心得　曝賽事結束後「1喜1憂」

賴正鎰批兩岸航點恢復「做半套」　邱太三：台灣常有很多人講幹話

6都市長網路好感度「吊車尾」　蔣萬安：我推出很多市民有感政策

陸臨時工「上班拍抖音」疑外洩市民個資　蔣萬安：未接觸到機密資料

快訊／不選了！黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

朱立倫做球了還是不願接？　侯友宜：全力以赴讓市政建設做到位

民進黨團：退役軍官赴陸參加「黃埔校慶」　恐成統戰棋子

前立委揭藍營2024致勝3大門檻　關鍵在「他」一念之間

馮世寬：剿匪犧牲多少黃埔官兵　留在大陸都是附匪、投降份子

金門失聯上兵「人在中國確認了」！　國民黨團要國防部好好檢討

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

黃珊珊分享棒球經典賽心得　曝賽事結束後「1喜1憂」

賴正鎰批兩岸航點恢復「做半套」　邱太三：台灣常有很多人講幹話

6都市長網路好感度「吊車尾」　蔣萬安：我推出很多市民有感政策

陸臨時工「上班拍抖音」疑外洩市民個資　蔣萬安：未接觸到機密資料

快訊／不選了！黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

朱立倫做球了還是不願接？　侯友宜：全力以赴讓市政建設做到位

民進黨團：退役軍官赴陸參加「黃埔校慶」　恐成統戰棋子

前立委揭藍營2024致勝3大門檻　關鍵在「他」一念之間

馮世寬：剿匪犧牲多少黃埔官兵　留在大陸都是附匪、投降份子

金門失聯上兵「人在中國確認了」！　國民黨團要國防部好好檢討

台積電漲3元收516　台股小漲34點收15560點

她曝學生時期「1神品」出社會還在穿！　全場認證：畢業前買5件

經典賽》經典女孩驚艷全世界　全場一致Team Taiwan

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

10年師大路「星巴克」傳不續租　房東月開46萬找下手

張育成「敬禮」合影MVP獎座　獻給所有團隊：你們辛苦了

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

大武「森活圈」換苗活動　收發票1636張+攤位收入13400捐公益

《小美人魚》正式預告來了！大反派海烏蘇拉現身　賽巴斯汀、小比目魚長這樣

政治熱門新聞

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

滿志剛遭轟「囤蛋」！徐巧芯打臉了

邱太三：失聯上兵確認在大陸

垃圾車播高虹安歌聲遭怨！竹市府回應了

「郭柯配」機率曝　柯文哲開出願當副手3條件

金門上兵獲救地點很詭異？陳玉珍曝內幕

郭台銘揪合體遭打槍　揭柯文哲「冷郭內幕」

二膽失聯兵為何游到大陸？陳玉珍3點澄清

黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

沈富雄預言2024結局　看好「這人」勢必能登大位

賴清德明登記初選！　英系爆未受邀餐敘

蔡英文回應「全球缺藥」　政院已完整檢討

退役軍官揪團赴陸　馮世寬：我們情何以堪？

不是喊喊就能選總統！　媒體人曝王建煊、宋楚瑜恐被「拒於門外」

更多熱門

相關新聞

經典賽》台灣棒球未來挑戰更大

經典賽》台灣棒球未來挑戰更大

台灣隊林岳平總教練在12日的賽後訪問時提到，台灣應該要想辦法培養「一群」好投手，但熟悉棒球運動的朋友們都知道，台灣不管是在選材、訓練方法、聯賽制度上，都很難「系統性」的培養出「一群」好投手，只能依賴選手自身的天份和努力來突圍，若目前環境不變，卻期望有不同的結果，這就是在等待奇蹟了！

預賽最悲情隊伍是誰？鄉民點名它：從天堂掉地獄

預賽最悲情隊伍是誰？鄉民點名它：從天堂掉地獄

不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆

不只賽程爛！悍創「3大荒唐」被挖出　PTT洗版罵爆

永遠以身為台灣球迷為榮　賴清德憶棒球經典賽最熱血是「這一幕」

永遠以身為台灣球迷為榮　賴清德憶棒球經典賽最熱血是「這一幕」

中華隊惜敗古巴無緣晉級　陳建仁打氣：你們永遠是台灣的驕傲

中華隊惜敗古巴無緣晉級　陳建仁打氣：你們永遠是台灣的驕傲

關鍵字：

世界棒球經典賽黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

快訊／張育成凌晨感性發文

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面