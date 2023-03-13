防虛擬資產淪犯罪洗錢工具　蔡清祥：推動修法納管第三方支付

▲調查局今(13日)舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請亞太防制洗錢組織APG秘書長戈登虎克(右四)專題演講，法務部長蔡清祥(左四)到場致詞，與調查局長王俊力(右三)、金管會副主委蕭翠玲(左三)等人合影。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

近年來虛擬貨幣經常成為犯罪洗錢工具，各國均致力於防範，我國身為亞太防制洗錢組織APG創始會員國，今年(2023年)將提交相互評鑑的追蹤報告，APG秘書長戈登虎克博士今受邀到調查局，與金管會等執法機關及第三方支付等業者專題演講，針對最新的國際要求標準研討精進做為，法務部長蔡清祥致詞表示，正推動修法加重處罰洗錢行為，把第三方支付工具納入規範。

蔡清祥指出，防制洗錢是政府重要任務，需要公部門與私部門齊心協力、互相交流，法務部正推動修正《洗錢防制法》，除加重犯罪金額超過1億元的洗錢行為、增訂對於提供與收取人頭帳戶的單獨處罰規定，若第三方支付做為洗錢工具，也要加以處罰。蔡清祥並感謝戈登虎克多次指導與支持我國成為積極防制洗錢與打擊資恐的國家。

▲法務部長蔡清祥致詞表示，正推動修法加重處罰洗錢行為。（圖／記者黃哲民攝）

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，政府致力於防範虛擬資產遭受不當及非法利用，目前指定金管會為VASP(虛擬通貨平台及交易業務事業)洗錢防制業務的主管機關，訂定《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，VASP在2021年7月納管，也建立公司登記及法遵聲明的制度，促使VASP遵守洗錢防制相關措施，目前共有25家VASP通過法遵聲明。

兼任行政院洗錢防制辦公室執行秘書的高檢署檢察官蘇佩鈺表示，依防制洗錢金融行動工作組織FATF修訂相關防制工作的「40項建議」，各會員國定期相互評鑑，我國目前列為「一般追蹤」評等、是防制洗錢的前段班，僅需2年提交1次追蹤報告，但仍有4個評鑑項目需要加強，她說，若被列為最差的「加速加強追蹤」名單，最嚴重時可能影響國家的匯兌。

▲法務部長蔡清祥(前左)期許調查局長王俊力(前右)透過研討會，制定更符合國際要求標準的防制洗錢作為。（圖／記者黃哲民攝）

我國從2019年起，接受APG定期相互評鑑，今年(2023年)10月1日前須提交「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，以及為因應FATF之40項建議的修訂，需要精進相關作為，以符合最新的國際要求標準。

戈登虎克(Dr. Gordon Hook)擔任APG秘書長17年，長期從事洗錢防制與打擊資恐工作，經驗豐富，也在國際期刊發表許多相關學術著作，加上他非常熟稔國際相互評鑑業務，調查局專程邀他來訪，今(13日)上午9點30分起，在調查局本部與金管會等執法機關及第三方支付、虛擬資產服務提供商等業者，針對虛擬資產相關議題進行專題演講與研討報告，與會者共約150人。