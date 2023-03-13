　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防虛擬資產淪犯罪洗錢工具　蔡清祥：推動修法納管第三方支付

▲▼調查局今(13日)舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請亞太防制洗錢組織APG秘書長戈登虎克專題演講，法務部長蔡清祥到場致詞，與調查局長王俊力等人合影。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局今(13日)舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請亞太防制洗錢組織APG秘書長戈登虎克(右四)專題演講，法務部長蔡清祥(左四)到場致詞，與調查局長王俊力(右三)、金管會副主委蕭翠玲(左三)等人合影。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

近年來虛擬貨幣經常成為犯罪洗錢工具，各國均致力於防範，我國身為亞太防制洗錢組織APG創始會員國，今年(2023年)將提交相互評鑑的追蹤報告，APG秘書長戈登虎克博士今受邀到調查局，與金管會等執法機關及第三方支付等業者專題演講，針對最新的國際要求標準研討精進做為，法務部長蔡清祥致詞表示，正推動修法加重處罰洗錢行為，把第三方支付工具納入規範。

蔡清祥指出，防制洗錢是政府重要任務，需要公部門與私部門齊心協力、互相交流，法務部正推動修正《洗錢防制法》，除加重犯罪金額超過1億元的洗錢行為、增訂對於提供與收取人頭帳戶的單獨處罰規定，若第三方支付做為洗錢工具，也要加以處罰。蔡清祥並感謝戈登虎克多次指導與支持我國成為積極防制洗錢與打擊資恐的國家。

▲▼調查局今(13日)舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請亞太防制洗錢組織APG秘書長戈登虎克專題演講，法務部長蔡清祥到場致詞，與調查局長王俊力等人合影。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部長蔡清祥致詞表示，正推動修法加重處罰洗錢行為。（圖／記者黃哲民攝）

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，政府致力於防範虛擬資產遭受不當及非法利用，目前指定金管會為VASP(虛擬通貨平台及交易業務事業)洗錢防制業務的主管機關，訂定《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，VASP在2021年7月納管，也建立公司登記及法遵聲明的制度，促使VASP遵守洗錢防制相關措施，目前共有25家VASP通過法遵聲明。

兼任行政院洗錢防制辦公室執行秘書的高檢署檢察官蘇佩鈺表示，依防制洗錢金融行動工作組織FATF修訂相關防制工作的「40項建議」，各會員國定期相互評鑑，我國目前列為「一般追蹤」評等、是防制洗錢的前段班，僅需2年提交1次追蹤報告，但仍有4個評鑑項目需要加強，她說，若被列為最差的「加速加強追蹤」名單，最嚴重時可能影響國家的匯兌。

▲▼調查局今(13日)舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請亞太防制洗錢組織APG秘書長戈登虎克專題演講，法務部長蔡清祥到場致詞，與調查局長王俊力等人合影。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部長蔡清祥(前左)期許調查局長王俊力(前右)透過研討會，制定更符合國際要求標準的防制洗錢作為。（圖／記者黃哲民攝）

我國從2019年起，接受APG定期相互評鑑，今年(2023年)10月1日前須提交「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，以及為因應FATF之40項建議的修訂，需要精進相關作為，以符合最新的國際要求標準。

戈登虎克(Dr. Gordon Hook)擔任APG秘書長17年，長期從事洗錢防制與打擊資恐工作，經驗豐富，也在國際期刊發表許多相關學術著作，加上他非常熟稔國際相互評鑑業務，調查局專程邀他來訪，今(13日)上午9點30分起，在調查局本部與金管會等執法機關及第三方支付、虛擬資產服務提供商等業者，針對虛擬資產相關議題進行專題演講與研討報告，與會者共約150人。

ET快訊
鄭宗哲爆哭「這是我們世代」 彭政閔閃到腰還陪練打
張育成拿到MVP獎座　敬禮獻給團隊：你們辛苦了
藍民調下滑是侯友宜讓大家等太久？　徐巧芯點出原因
Selina產檢「措手不及」當場爆哭！　男友也落淚
田馥甄、Ella激動喊：天賜的禮物！　驚嘆Selina「身體
Selina驚爆「子宮還有4顆肌瘤」！　3月孕肚大到像6個月
快訊／Selina宣布懷孕　前夫張承中低調回應了
Selina：沒想到41歲還能自然受孕！　懷孕初期苦熬6症狀
快訊／Selina淚崩提寶寶性別　選今天公布原因曝
台灣「到底有無缺蛋？」　1張圖秒看懂！他驚呼：數字不會騙人
預賽「晚接午」輸球率曝光！　他怒：休息怎麼可能不重要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

貪汙開庭3小時結束！林姿妙母女未回應媒體　低頭快步離去

施暴高嘉瑜！林秉樞開庭自爆「去年底病危」　求限制住居新北

苗栗首宗當選無效宣判！通霄女鎮代5萬買票被扣4.6萬　下場來了

老婆外遇床上擁吻小王　人夫見「48段甜蜜影片」綠到崩潰

女大生採訪遇狼爪！82歲翁「強抱」到房間　狂親亂摸下場出爐

防虛擬資產淪犯罪洗錢工具　蔡清祥：推動修法納管第三方支付

現場慘況曝！國1北上安定段「4車連環追撞」　一度全線封閉

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

貪汙開庭3小時結束！林姿妙母女未回應媒體　低頭快步離去

施暴高嘉瑜！林秉樞開庭自爆「去年底病危」　求限制住居新北

苗栗首宗當選無效宣判！通霄女鎮代5萬買票被扣4.6萬　下場來了

老婆外遇床上擁吻小王　人夫見「48段甜蜜影片」綠到崩潰

女大生採訪遇狼爪！82歲翁「強抱」到房間　狂親亂摸下場出爐

防虛擬資產淪犯罪洗錢工具　蔡清祥：推動修法納管第三方支付

現場慘況曝！國1北上安定段「4車連環追撞」　一度全線封閉

經典賽》經典女孩驚艷全世界　全場一致Team Taiwan

孝女要擦手紙遭拒失控　飆罵護理師「給我滾出去」下場曝

林姿妙集體涉貪！律師1主張辯護　黃國昌傻眼：扭曲農地管理政策

10年師大路「星巴克」傳不續租　房東月開46萬找下手

張育成「敬禮」合影MVP獎座　獻給所有團隊：你們辛苦了

一看WBC日本隊賽程　每場「完整休24小時才上」！球迷指1點更怒

大武「森活圈」換苗活動　收發票1636張+攤位收入13400捐公益

《小美人魚》正式預告來了！大反派海烏蘇拉現身　賽巴斯汀、小比目魚長這樣

獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

最強孕婦！Selina挺3月肚「跑完3K馬拉松」　全程燦笑自拍：樂樂組

社會熱門新聞

快訊／上班注意！　國1大貨車自撞「貨櫃傾斜」

即／國1北上「4車連環撞」！安定麻豆段全線封閉

退伍特種兵賣淫被硬上　勒斃全裸「M大班」

父母打死猥褻女兒嫌犯　1關鍵獲輕判

桌遊店長偷拍！7正妹上廁所被拍氣炸要告

快訊／台南永康深夜傳工廠火警

香港乾爹被討百萬贖身怒告　直播主依梨遭起訴

二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲

「車站伸手哥」借5千元卻失聯　挨告

10年前「全裸金大班命案」　鐵門字條曝光

快訊／國1湖口段「4車追撞」　回堵5公里

二膽上兵3月15日未歸將遭通緝

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

無良旅行社！派車超載上國道　風味餐變冷便當

更多熱門

相關新聞

把陳水扁抓回去坐牢？　蔡清祥：依法保外就醫

把陳水扁抓回去坐牢？　蔡清祥：依法保外就醫

監察院前院長王建煊宣布將參選2024年總統大選，並主張若當選總統，會立刻把保外就醫的前總統陳水扁抓回去坐牢。對此，法務部長蔡清祥10日受訪說，陳水扁是依法保外就醫，監所隨時按規定審核。

法務部稱「一舉殲滅明仁會」　王鴻薇諷：自打嘴巴！人家還在辦派對

法務部稱「一舉殲滅明仁會」　王鴻薇諷：自打嘴巴！人家還在辦派對

調查局驚爆內鬼　 離譜洩密手法曝光

調查局驚爆內鬼　 離譜洩密手法曝光

臉書赫見假調查官粉專　疑陸生幹的

臉書赫見假調查官粉專　疑陸生幹的

更生事業群首簽約　更生人開創新人生

更生事業群首簽約　更生人開創新人生

關鍵字：

亞太防制洗錢組織虛擬資產第三方支付法務部調查局

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

快訊／張育成凌晨感性發文

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面