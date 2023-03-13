快訊／不選了！黃國書為「線民案」道歉　遵守承諾不選連任

▲無黨籍立委黃國書今天宣布遵守承諾不連任。（資料照／黃國書國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨即將啟動區域立委提名作業，曾因線民案爭議承諾「三退」的台中第六選區立委黃國書，是否尋求連任備受矚目，近期台中基層湧現支持黃繼續參選連任的聲浪，引發黨內反對派高度不滿。對此，黃國書13日中午發表聲明，將遵守承諾不再參選立委連任，請黨中央照既定的初選提名機制走。

2021年10月，黃國書經媒體報導後，坦承學生時代曾被迫協助情治單位政治搜查工作，當時立即宣布「三退」止血，包括退出民進黨及黨團運作，也不再連任，未來將退出政壇，投身公益為社會服務。

不過，黃國書近日在綠營基層開記者會支持他連任後，又稱自己有責任與壓力，保住泛綠的一席等語，引發前立委謝欣霓質疑，「線民當到1990年代之後，而且在調查局受訓，並不是一般角色」，前台中縣長廖永來也公開批評黃收線民費。

對此，黃國書今天發表聲明表示，「我要為當年犯下的過錯再一次向社會深深道歉。我將遵守承諾，不再參選立委連任。也請民進黨中央無須為我特別考量，就照既定的初選提名機制走。2024大選將至，懇請支持國書的鄉親，全力相挺民進黨提名的總統及立委候選人，一起為台灣打拼，謝謝大家！」