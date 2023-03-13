百萬YTR「All in中華隊贏古巴」破產：別再說了！曝WBC最大輸家

▲中華隊預賽最後一場敗給古巴隊。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本屆經典賽於8日開打，中華隊在A組，依序對上巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，取得2勝2敗戰績，無緣搶下8強門票，前進東京夢碎，百萬YouTuber「Cheap」就表示，這次的經典賽，最大的輸家是「運彩迷」，並崩潰透露，在中華隊對戰古巴那場比賽，直接All in中華隊，結果「破產了」。

擁有121萬訂閱的YouTuber「Cheap」在臉書發文，「這次經典賽最大輸家應該是彩迷」，中華隊首場對上巴拿馬，外媒評比巴拿馬遠道而來，但是中華隊比較強，加上還有2萬球迷應援的主場，「中華隊贏定了，結果：遭巴拿馬血洗12分」。

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第二場對上義大利，前一晚中華隊輸給巴拿馬，義大利又贏了古巴，「面對更強的義大利...沒救了，賭義大利贏，結果：台灣11分逆轉轟垮義大利」。第三場對上荷蘭，他認為「沒那麼幸運吧」，荷蘭已經二連勝，贏古巴又贏巴拿馬，「我們連巴拿馬都打不贏，我看不妙，賭荷蘭贏，結果9：5擊退荷蘭」。

最後的第四場對上古巴，中華隊二連勝氣勢如虹，古巴又輸給荷蘭、義大利，「我就問中華隊怎麼輸，All in台灣，我們東京見，結果古巴7；1大勝台灣，彩迷破產...」；他在文末幽默寫道「絕非自介，你不要再說了」。

貼文一出，釣出苦主現身留言，「根本我本人的投注紀錄唉」、「彩迷如我，已經找好棲息的地方了」、「這我，可悲運彩迷」、「球是圓的~難以預測」、「熟悉的中華最對味」、「原來Cheap跟台南國師是一夥的」、「打贏荷蘭應該是鄭成功顯靈」、「中華隊真的不會打弱隊」。不過也有人開心直呼，「我除了第一場跟第四場沒下以外，其他都被我賭對了，爽，謝謝中華隊」、「所以我都反著押」。