鳳山3惡犬掙脫牽繩撲咬婦人　網友PO影片控：我家柴犬也被攻擊

▲網友PO影片指3惡犬去年8月就曾攻擊他的柴犬。（圖／翻攝自臉書社團高雄大小事）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名梁姓女子10日下午2時許走路行經鳳山區中山路與五甲一路路口時，突遭3隻掙脫牽繩的惡犬攻擊小腿，直到張姓飼主趕到，才讓她脫困得救，梁女表示將提出過失傷害的告訴；不料，昨（11）日晚上就有網友在臉書社團「高雄大小事」PO出影片，指這3隻惡犬已非「初犯」，在去年8月間也曾攻擊她的柴犬，害柴犬受傷，指飼主就是不願讓狗兒戴上嘴罩。

▲梁姓女子在過馬路時遭3惡犬咬傷。（圖／翻攝自臉書社團高雄大小事）

案發當時，49歲梁女行經鳳山區中山路與五甲一路路口時，突被3隻惡犬攻擊，她嚇得大叫，拼命掙扎想要逃離，還用手上的包包不停抵擋，但始終無法擺脫惡犬，直到54歲張姓飼主趕到，才得以脫困得救，但此時梁女仍驚魂未定，且疑似因小腿遭咬傷，在路邊痛苦彎腰歇息。後來救護人員到場，為梁女包扎傷口後送醫，張姓飼主雖然表明會負擔醫藥費，但受傷的梁女強調將提出告訴。

▲張姓飼主出面表示會賠償醫藥費和損失。（圖／翻攝自臉書社團高雄大小事）

不料，有網友昨天晚上就在臉書社團「高雄大小事」PO出另一段影片，指咬傷人的3隻惡犬已非「初犯」，直指「同一個人！大家路過千萬要小心！他們家狗狗有攻擊性，去年我家的狗也是被他們家的咬，這次狗狗卻攻擊路人！」，網友認為飼主不願意幫他們家的愛犬戴上嘴套，提醒路人提高警覺，再度引起其他網友討論。

對此，鳳山分局表示，攜帶寵物外出務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成他人受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或12000元以下罰鍰」、刑法第284條過失傷害罪並負擔民事損害賠償責，飼養寵物的民眾不可不慎。