　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

▲▼台中警方日前逮捕要車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，結果改運時辰未到就被落網了。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方日前要逮捕車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，員警在海邊埋伏多時，終於等到他現身。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲陳姓男子帶著4名小弟從事詐欺車手，不到1個月即領走逾千萬元詐騙所得，後來小弟們陸續落網，陳男直覺快輪到他了，日前在女友介紹下，開車直奔屏東枋山一處小漁村的私人神壇改運，員警在神壇外埋伏，傍晚6點多，陳男突然出現卻不進入神壇，立即上前逮捕。陳男驚訝不已「你們怎麼我在這？」員警也不解詢問為何站在壇外，原來是時辰未到，陳想等到戌時（7點至9點）再入壇改運，沒想到吉時未到警察先來了。

▲▼台中警方日前逮捕要車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，結果改運時辰未到就被落網了。（圖／民眾提供，下同）

 台中市刑大偵七隊表示，以陳男為首的車手集團，專門幫假投資詐團出面取款，該詐團去年下半年在網路喬裝股票投資專家，慫恿被害人加入LINE群組，讓被害人相信只要在家操作手機，即可輕鬆投資，且獲利豐碩，直到被害人要提領時，詐團早已斷聯，雖然手法千篇一律，仍然有不少人遭騙，光是陳男這個車手團，就提領逾千萬元。

▲▼台中警方日前逮捕要車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，結果改運時辰未到就被落網了。（圖／民眾提供，下同）

警方在2月間陸續逮捕陳男的4名小弟，這讓陳男擔心不已，覺得下一個就是自己了，員警日前清晨到陳男住處準備逮人，赫然發現人車都不在，立即調閱路口監視器，原來陳男一路往南開，員警也立即往南，一路追查到屏東枋山，但是到了枋山鄉，人海茫茫，不知如何找人？

▲▼台中警方日前逮捕要車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，結果改運時辰未到就被落網了。（圖／民眾提供，下同）

偵七隊透過當地警察協助調閱監視器，加上隊員們徒步找尋，終於在一處漁村旁的私人神壇找到車，但不見人影，員警就在附近海邊埋伏了整個下午，直到傍晚6點多，陳男才出現，於是上前將他逮捕。

▲▼台中警方日前逮捕要車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，結果改運時辰未到就被落網了。（圖／民眾提供，下同）

奇怪的是，陳男出現後一直站在神壇外不進門，警員不禁好奇詢問，原來改運最佳時辰是7點過後。員警將陳男帶回台中訊問，並依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

ET快訊
台灣天團成員狂拍林襄！　突做1動作被罵：噁爆了
散場人全擠在洲際門口！　網見「1畫面」喊報警
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

公車擦機車猛撞路燈箱　女乘客車廂玻璃插眼...狂爆血險瞎

4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

快訊／南橫公路梅山口嚴重落石「人車受阻40分↑」　全線中斷

9合1選舉毛遂自薦幫買票　6候選人全拒絕...南投白目男被起訴

戴「三鐵神帽」做壞事！神明不保佑　詐騙車手逃300公里照被逮

黑車左轉猛衝對向...白色小鴨被撞進全聯　大門全碎貨物掉滿地

路邊撿到錢包！台北男「錢+卡」全收口袋　警調監視器火速逮人

台中警掃蕩黑幫局長親上陣　酒店妹見緝毒犬...拍胸怕怕

中華隊奪首勝！球迷含淚押義大利賠慘　嗨喊：輸得太爽了！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

公車擦機車猛撞路燈箱　女乘客車廂玻璃插眼...狂爆血險瞎

4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

快訊／南橫公路梅山口嚴重落石「人車受阻40分↑」　全線中斷

9合1選舉毛遂自薦幫買票　6候選人全拒絕...南投白目男被起訴

戴「三鐵神帽」做壞事！神明不保佑　詐騙車手逃300公里照被逮

黑車左轉猛衝對向...白色小鴨被撞進全聯　大門全碎貨物掉滿地

路邊撿到錢包！台北男「錢+卡」全收口袋　警調監視器火速逮人

台中警掃蕩黑幫局長親上陣　酒店妹見緝毒犬...拍胸怕怕

中華隊奪首勝！球迷含淚押義大利賠慘　嗨喊：輸得太爽了！

日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

她回憶跳車逃命瞬間　感覺世界都停止

癌逝街友捐消防車　原因暖哭當地人

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

即／南橫公路落石人車受阻　全線中斷

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

3國中生冰淇淋不吃了　丟地上幫忙倒地騎士

24歲女喝嗨豪氣送友回家　撞橋墩5人進醫院

更多熱門

相關新聞

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」

選到穩健的好股票能賺取價差和股利，不過投資仍有風險，就有民眾買了未上市股票而失利，詐騙集團竟趁機推銷，誆稱為了補償失利股民，可把即將成為壁紙的股票以優惠價換成塔位，有近百位民眾聽信話術而上當，詐團趁機海撈一波，吸金逾3700萬。

交通+反詐騙+安全聯合宣導　里港警前進仕絨國小

交通+反詐騙+安全聯合宣導　里港警前進仕絨國小

打工兼度假騙上鉤！4年輕人淪「豬仔」被囚虐24天

打工兼度假騙上鉤！4年輕人淪「豬仔」被囚虐24天

通緝犯火車站借錢　5男遭騙30萬

通緝犯火車站借錢　5男遭騙30萬

女「暈船」天菜帥哥　919萬慘遭騙光

女「暈船」天菜帥哥　919萬慘遭騙光

關鍵字：

偵七隊詐騙神壇改運枋山

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面