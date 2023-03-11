4車手小弟被抓...老大直奔屏東神壇改運　吉時未到警先來了

▲▼台中警方日前要逮捕車手時，發現他已逃到屏東一處神壇尋求改運，員警在海邊埋伏多時，終於等到他現身。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲陳姓男子帶著4名小弟從事詐欺車手，不到1個月即領走逾千萬元詐騙所得，後來小弟們陸續落網，陳男直覺快輪到他了，日前在女友介紹下，開車直奔屏東枋山一處小漁村的私人神壇改運，員警在神壇外埋伏，傍晚6點多，陳男突然出現卻不進入神壇，立即上前逮捕。陳男驚訝不已「你們怎麼我在這？」員警也不解詢問為何站在壇外，原來是時辰未到，陳想等到戌時（7點至9點）再入壇改運，沒想到吉時未到警察先來了。

台中市刑大偵七隊表示，以陳男為首的車手集團，專門幫假投資詐團出面取款，該詐團去年下半年在網路喬裝股票投資專家，慫恿被害人加入LINE群組，讓被害人相信只要在家操作手機，即可輕鬆投資，且獲利豐碩，直到被害人要提領時，詐團早已斷聯，雖然手法千篇一律，仍然有不少人遭騙，光是陳男這個車手團，就提領逾千萬元。

警方在2月間陸續逮捕陳男的4名小弟，這讓陳男擔心不已，覺得下一個就是自己了，員警日前清晨到陳男住處準備逮人，赫然發現人車都不在，立即調閱路口監視器，原來陳男一路往南開，員警也立即往南，一路追查到屏東枋山，但是到了枋山鄉，人海茫茫，不知如何找人？

偵七隊透過當地警察協助調閱監視器，加上隊員們徒步找尋，終於在一處漁村旁的私人神壇找到車，但不見人影，員警就在附近海邊埋伏了整個下午，直到傍晚6點多，陳男才出現，於是上前將他逮捕。

奇怪的是，陳男出現後一直站在神壇外不進門，警員不禁好奇詢問，原來改運最佳時辰是7點過後。員警將陳男帶回台中訊問，並依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。