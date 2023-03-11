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二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳姓上兵的父親表示，目前還不曉得確切的消息。（圖／記者林名揚翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

金門二膽島陳姓上兵失蹤34小時後，外傳體力不支且「活生生」被中國警方救起，所幸人平安且待在廈門，不過國防部回應仍查證中。對此，有網友好奇詢問，「阿兵哥叛逃...鄰兵和連長會倒大楣嗎？」就有退伍學長點名，有2位長官恐怕要倒大楣了！

一名網友在PPT表示，軍中就是連坐法，同連的阿兵哥亂搞事，倒楣的就是整個連，而陳兵在9日早上6時因點名未到失聯，隔了34小時後卻被中國警方救起，因此好奇「鄰兵和連長也要負很大的責任吧？會倒大楣嗎？」

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底下網友點名，營長與連長恐完蛋了，「尤其游到對岸，肯定大地震」、「連長應該要提前退伍了吧」、「要被幹到起飛了」、「連長100%完蛋，終生俸沒了」、「鄰兵不會有事，連長會倒楣」、「營長以下的，這輩子少校封頂，升不上」、「這區最大的會出事...金防指揮部」、「直接禁假到退伍吧，報告寫不完」、「鄰兵沒差，連長真的GG」、「不要說連長了，營長都黑掉了」。不過也有人指出，「二膽是守備隊，沒有營長、連長，只有隊長。」

還有網友分享真實慘況，「直接原地起飛，隔壁營的在我剛下部隊那時逃了一個，到退伍那天整連還沒降落，整天被督」。

▲▼二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳姓上兵失蹤的消息傳出後，引起台灣社會關注。（圖／記者林名揚翻攝）

事實上，金防部曾透露，26歲陳姓上兵是伙房兵，於2020年4月到金門服役，平日與同袍相處相當正常，失蹤前也沒任何異狀，9日被發現失蹤後，所屬守備隊立刻清點槍械，發現陳兵僅帶走手機及錢包，槍械彈藥沒有短少。

金防部參謀長李其桓10日受訪表示，從家屬和二膽守備隊同袍的口中得知，其實陳兵游泳能力並不好，平時游20至30公尺就氣喘吁吁，以及上氣不接下氣的狀況，因此認為不太可會游到幾公里外的中國去。

如今國民黨立委陳玉珍指出，據了解這位遍尋不著的陳姓上兵，應該是穿著救生衣漂到三膽島的海域上，然後被巡邏經過的中國海警救援上來，「現在人應該在大陸地區」。

對於逃兵質疑，國防部長邱國正回應，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找到人才能確認，才能取得公信力。陸軍司令部也強調，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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