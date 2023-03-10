新任大法官將提名　幕僚拱駐日大使謝長廷出線

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

今年9月底將有4名大法官任期屆滿，總統蔡英文為此召開大法官提名審薦小組會議。駐日代表謝長廷核心幕僚、新文化基金會董事長林耀文10日表示，謝長廷是新任大法官合適的人選，其能力與法學素養足以擔當該職務，呼籲執政當局將謝長廷納入大法官人選，讓他發揮專長為國效力。

林耀文今天透過臉書發表個人意見說，對於今年10月的新任大法官，謝長廷是適合的人選，謝長廷就讀日本法學研究所，專攻法哲學，有《法治的騙局》等法學著作，同時也是優秀的律師，他從政後提出4大優先，關懷弱勢和環境永續，人文素養深厚，歷任臺北市議員、立法委員、高雄市長、行政院長，目前是駐日大使，政治經驗豐富，頗有聲望，符合《司法院組織法》第四條大法官任用資格「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者」的條件。

林耀文說，謝長廷律師執業期間，毅然加入美麗島事件辯護律師團，為爭取自由、民主的前輩發聲，多年前南非武官遭挾持時，他與罪犯面對面談判，成功勸說陳進興投降，化解治安及外交危機。

林耀文表示，擔任行政院長期間，他設法提供高鐵資金，讓高鐵順利完成；擔任駐日大使後，他成功解決數10年前因國際環境改變而以私人名義登記的館產問題，守護國家資產；疫情嚴峻時，更居間斡旋，讓日本同意贈送台灣疫苗；並強化臺日關係，使兩國官方與民間的友誼更加深厚。

林耀文表示，凡此種種，都證明謝長廷的能力與法學素養，足以擔任大法官一職，執政當局應將謝長廷納入大法官人選，讓他更能發揮專長，為國效力。