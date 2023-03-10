2015至2020年發生220件共諜案　台灣基進：國軍應推轉型正義

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2015至2020發生220件共諜案　台灣基進：國軍應推轉型正義

▲▼退役軍官涉共諜案　台灣基進喊革除「黃埔精神」。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進主張將「黃埔精神」調整為「台灣認同新精神」。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進10日舉行記者會表示，2015年至2020年期間，台灣至少發生222件共諜案，其中許多案件與退役軍官運用過去人脈，協助發展共諜組織有關，原因在於國防部與中共解放軍系出同源的「黃埔精神」，呼籲國軍應推動轉型正義，除了威權銅像退出軍營、軍校外，「黃埔精神」也應全面退出官校教育，藉此建立國軍將官台灣認同新精神。

曾是陸官正80期學生的台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤回憶，當年所有軍校生都需到陸官參加「三軍六校」聯合入伍訓，從踏入營區第一刻觸目所及「今日我以黃埔為榮，明日黃埔以我為榮」精神標語，到校歌、校訓與軍歌，不斷灌輸所謂「黃埔精神」，然而令他納悶的是，出生、讀書生活在台灣，受訓在高雄，黃埔在中國廣州，與自己有何關係？

翁渙瑤指出，學校教官總說黃埔是陸官建校起源，「犧牲、團結、負責」是軍人的中心思想，要砥勵「不怕苦、不怕難、不怕死」的3不怕，要奉行「不要錢，不要命，愛國家，愛百姓」的信念，要「為總理、為主義、為革命」而負責、團結與犧牲，但如今卻不斷看見「大學長們」出現在中國統戰場合，因個人利益出賣國家利益。

翁渙瑤質疑，這是「黃埔精神」嗎？還是因與中國解放軍系出同源，所以黃埔精神是「要錢、要命、愛中國、愛自己」？若如此，黃埔精神不要也罷，應「解放黃埔，讓黃埔留在中國」，重新打造屬於台灣的軍隊文化。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說，從歷史來看，黃埔軍校是蘇聯支持下成立，接受培育的軍官，國民黨和共產黨皆有，是國共第一次合作的產物，國共分家後黃埔精神仍持續被共產黨用作藉機發展、吸收壯大的媒介，從延安分會、黃埔同學會直到現在的黃埔四海同心會，從團結反共到打算促成再一次國共合作、引進中國勢力，混淆軍中國家認同及阻撓台灣國防發展，呼籲軍方應進行轉型正義，拒絕黃埔，打破軍中上下階層的國家認同分歧，不再認敵做父，成為真正屬於台灣人的軍隊，為保衛家園努力。

台灣基進黨主席王興煥指出，台灣有必要效法美國西點與維吉尼亞軍校，重新建立屬於台灣精神的軍校，軍人信念理應落實為「責任、榮譽、國家」，才能重新建立屬於台灣本土的軍隊傳統。台灣的建軍，不需黃埔遺緒，更要轉型為台灣共同體的新軍。

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