　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北年度透水保水設施抽查　逾期未改善最高罰10萬元

▲新北年度透水保水設施抽查 逾期未改善最高罰10萬元。（圖／新北市水利局提供）

▲基地週邊之截水溝須確保排水無虞，偕同技師開啟格柵板，檢查內部有無淤積堵塞之情形。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局為確保公共設施或建築基地，透水保水設施妥善發揮功能，依據「新北市透水保水自治條例」規定，使用面積達2000平方公尺之建築基地，將於2023年5月至8月間抽查120件，預計3月下旬陸續通知各建築基地使用者或所有人，請儘早備妥設施維修檢查相關紀錄，以配合進行抽查。

水利局長宋德仁表示，近年來因為氣候異常，短延時強降雨事件經常發生，雨量匯集後超出市區下水道難負荷導致積淹水。為減緩下水道系統負擔，自2016年「新北市透水保水自治條例」發布施行後，規範各基地於新建或增建時都必須設置透水保水設施，滯洪量體以能容納自身基地內每小時80mm之強降雨為設計標準。

▲新北年度透水保水設施抽查 逾期未改善最高罰10萬元。（圖／新北市水利局提供）

▲啟動抽水機後，偕同技師至地面層出水口確認滯洪池貯水正常排出。

宋德仁說，截至2023年2月為止新北市內計有1萬188件，透水保水設施申請案件，總量體為214萬8675立方公尺，相當於增設859座標準游泳池來滯納洪水，大幅度增強都市地區防洪減災能量、降低積淹水風險。

透水保水設施維護管理日趨重要，針對面積達2000平方公尺以上之公共設施或建築基地，義務人須於每年5月1日前至少委託專業技術團體維修檢查1次，以確保透水保水設施維持吸納地表逕流之滯洪功能；2022年新北市共完成120件透水保水設施抽查作業，其中8案件不合乎標準，已依法要求限期改善並辦理複查。

▲新北年度透水保水設施抽查 逾期未改善最高罰10萬元。（圖／新北市水利局提供）

▲透水保水義務人於地下室按下紅色按鈕啟動抽水機，確認是否正常運作，將滯洪池貯水抽出。

宋德仁指出，統計近年來不合格案件中缺失樣態多為「設施孔蓋無法開啟」、「雨水滯洪池內淤積或無法檢視」、「進水設施阻塞或不順暢」、「變更基地排水溝型式」及「抽水設備不正常」等，經給予改善期間，逾期仍未改善，檢查表未填部分將裁處1萬元至5萬元罰鍰，設施缺失裁處3萬元至10萬元罰鍰，且皆會按次處罰至改善為止

水利局表示，今年度委託台灣省水利技師公會執行透水保水設施抽查，檢查前會辦理2場說明會，主要宣導透水保水檢查項目、過程及應該準備的資料，協助各透水保水義務人，能依循竣工圖確認設施是否保持原有功能，以符合新北市透水保水自治條例相關規定，落實透水保水設施之維護管理，抽查期間水利技師公會所屬技師會佩帶工作證，也請民眾配合。

▲新北年度透水保水設施抽查 逾期未改善最高罰10萬元。（圖／新北市水利局提供）

▲偕同技師以量尺檢查基地內排水溝尺寸是否與原核准之竣工圖說一致。

▲新北年度透水保水設施抽查 逾期未改善最高罰10萬元。（圖／新北市水利局提供）

▲中央氣象局發布颱風警報或豪雨特報後，須定時拍照確認滯洪池水位變化情形（示意圖）。

【更多新聞】

►謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

►睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

►臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

►基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

ET快訊
中華隊派江少慶先發打義大利　全力拚本屆首勝
精製糖是慢性毒藥！　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北年度透水保水設施抽查　逾期未改善最高罰10萬元

新北三峽綠茶季3／18登場　台北大學校園品茶野餐

蘆洲核心改造計畫新亮點　湧蓮寺公益大樓動土典禮

日本控看過來！　COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

菁英召集令！　桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3／14舉辦說明會　

學員人數越來越多　桃園區112年長青學苑開課學員逾2300人

白殼雞蛋每台斤70元一早就賣完　桃園關注雞蛋價格防止哄抬

因應高齡社會安全　香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

黑幫春酒壯聲勢　嘉市警威力掃蕩聚集熱點聲色場所

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

台中母殺子同赴黃泉！女兒奔殯儀館認屍　一進冷凍室崩潰大哭

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

26歲賓士男酒駕撞死騎士　死者弟：沒道歉怎麼原諒？

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

新北年度透水保水設施抽查　逾期未改善最高罰10萬元

新北三峽綠茶季3／18登場　台北大學校園品茶野餐

蘆洲核心改造計畫新亮點　湧蓮寺公益大樓動土典禮

日本控看過來！　COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

菁英召集令！　桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3／14舉辦說明會　

學員人數越來越多　桃園區112年長青學苑開課學員逾2300人

白殼雞蛋每台斤70元一早就賣完　桃園關注雞蛋價格防止哄抬

因應高齡社會安全　香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

黑幫春酒壯聲勢　嘉市警威力掃蕩聚集熱點聲色場所

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

法國參院通過退休年齡延至64歲　馬克宏年改首度勝利

重機女神北宜公路險被擊落！牠路中央定格　結局超暖被讚爆

觀世音菩薩生日　民俗專家揭「關鍵禁忌」求財、求事業要注意

北投警掃黑首日槓上開花！　跨轄逮竹聯幫分子擁2把改造槍

全家2月營收69.4億元創同期新高　推會員點數兌禮三大攻略搶市

自助餐2肉1菜25元！網狂罵「唬爛」集體翻車　他神出店址：是真的

耀登高雄亞灣O-RAN實驗室正式啟用　積極備戰低軌衛星與5G O-RAN

頭髮狂掉好焦慮？營養師曝6類「生髮食物」：雞蛋吃法很重要

營養師曝「水果熱量對照表」，每日攝取量別超過120大卡

獨行俠大麻煩！唐西奇腿傷得照MRI　沒被撞卻痛到跑不動

黑幫春酒門口2排辣妹迎賓　百警到場驅趕、荷槍戒備！

地方熱門新聞

每斤70元一早賣完　桃園防蛋價哄抬

嘉市警威力掃蕩黑幫熱點聲色場所

香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

「小三通」清明節前開放中轉　金門樂見

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

蘆洲核心改造新亮點　湧蓮寺大樓動土典禮

COZZI Blu和逸飯店桃園館　「京阪料理集」開跑

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

切除15公分肌瘤　子宮保留恢復快

桃園市「大溪簡送德古宅」　修復工程開工

空氣品質不良亮紅燈　桃市成立指揮中心應變

新北透水保水設施抽查　未改善最高罰10萬元

建築物設置太陽光電補助　台東辦說明會

更多熱門

相關新聞

三峽綠茶季3／18登場　北大校園品茶野餐

三峽綠茶季3／18登場　北大校園品茶野餐

春訪品茗三峽悠閒遊，新北市政府農業局與國立臺北大學攜手合作舉辦「三峽綠茶季」，3月18、19日在國立臺北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對，現場有78攤特色攤位、兒童闖關遊戲，還有國寶大師黃文雄教導民眾體驗揉茶，歡迎民眾週末到北大校園野餐、品茶。

蘆洲核心改造新亮點　湧蓮寺大樓動土典禮

蘆洲核心改造新亮點　湧蓮寺大樓動土典禮

即／新莊貨櫃屋火警！消防拉水線灌救

即／新莊貨櫃屋火警！消防拉水線灌救

即／國3樹林段「4車追撞」回堵5km

即／國3樹林段「4車追撞」回堵5km

侯友宜遭指「市政荒廢、只想選總統」　新北回擊：執政黨嘴砲亂國

侯友宜遭指「市政荒廢、只想選總統」　新北回擊：執政黨嘴砲亂國

關鍵字：

新北公共設施建築基地

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

魚腹拉出「一把陽春麵」！她煮熟吃後驚：那是寄生蟲

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

江少慶先發打義大利　拚中華隊首勝

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

罹「最惡癌王」90%人愛抽菸！10大症狀一次看

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

醫美流出藝人換衣畫面！監視器商曝

獨家直擊／舒華真的在台灣！合體小S錄影　飄逸黑長髮現身

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面