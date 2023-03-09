指揮中心5月解編降級可能提早！王必勝曝下階段鬆綁規劃

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布防疫鬆綁新措施，3月20日起輕症免隔離。指揮官王必勝表示，目前口罩第二階段解封已實施、輕症確診者免通報隔離也宣布，接下來是醫療院所端，三部分完成後可以考慮將新冠從第五類法定傳染病改為第四類，同時指揮中心降級或者解編，「原先設定5月執行，當然提早也是有可能」。

指揮中心宣布，今(2023)年3月20日(個案採檢日)起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。相關配套措施將配合修訂及實施。

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王必勝先前提到，在口罩第二階段鬆綁後會有三階段解封措施，第一階段確診者免隔離與輕症不通報，估計3月時實施，第二階段則是醫療院所管制放寬，預期4月來做，第三階段則是將新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類，同時指揮中心也會降級開設或者解散，5月就會進行。

目前已經確定輕症免隔離時程，媒體提問，相關指揮中心降級、解編措施是否會提前？王必勝表示，目前口罩第二階段解封已實施、輕症確診者免通報隔離也宣布，接下來是醫療院所端，三部分完成後可以考慮將新冠從第五類法定傳染病改為第四類，同時指揮中心降級或者解編，「原先設定5月執行，當然提早也是有可能」。