疫苗資料庫遭批「資訊無法流通」　指揮中心曝串接院所數：持續宣導

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

社交解封倒數，疫苗接種率仍未提升。醫師李秉穎認為，可讓重要疫苗接種資訊納入資料庫，和院所即時連線，就可讓醫師提醒患者可接種相關疫苗，進而提高接種率。對此，指揮中心表示，疾管署自2021年起全面推動預防接種作業合約院所運用應用程式介面(簡稱API)介接作業，目前已有8成院所使用，會持續宣導讓吸引院所加入。

指揮中心表示，為提升預防接種資料上傳之即時性與正確性，並即時掌握庫存等，疾病管制署自2021年起，全面推動預防接種作業合約院所運用應用程式介面(簡稱API)介接作業，進行醫療院所資訊系統(簡稱HIS)與全國性預防接種資訊管理系統(簡稱NIIS)疫苗相關資料自動交換。

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2022年已達成接種服務之2,500家合約院所上線運用，有效縮短疫苗接種資料上傳時效、及時掌握院所庫存、提升資料正確性及完整性，降低衛生單位及醫療院所人工作業負擔，提升預防接種服務品質與效能。

指揮中心指出，民眾於醫療院所就醫時，醫療人員如需查詢民眾接種史，可透過HIS與NIIS之API自動介接，即時查詢民眾於NIIS之預防接種紀錄。另醫療院所亦可以民眾之健保卡，透過NIIS醫療院所預防接種紀錄查詢子系統或健保醫療資訊雲端查詢系統進行查詢。醫師於查詢後，即可依民眾尚未接種之劑次如基礎劑或追加劑、次世代疫苗等提供接種建議。

指揮官王必勝也表示，該系統可以提供疫苗接種資訊，但對於病人數較多的醫師，看診時一直跳出警示畫面也會造成干擾，會由醫療院所做調整，希望利用API介接系統，提醒完全沒有打過疫苗的民眾接種。

指揮中心發言人羅一鈞也表示，API介接系統目前以串接8成院所，但李醫師希望能達到100%使用，方便民眾在就醫時透過醫師知道自己的疫苗接種情形，指揮中心會持續宣導。