「疫苗+1」宣導奏效！昨日接種破2.5萬人　王必勝曝催打目標

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情步入尾聲，指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」全民新冠疫苗接種活動，提升群體免疫保護力。指揮中心今（9）日公布初步成效，開打首3日分別接種逾1.6萬、2.4萬、2.5萬劑。發言人羅一鈞表示，從數據看起來有逐日增加情形，呼籲符合資格民眾儘速接種，提升保護力。

「疫苗+1」活動以促進「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今(112)年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等3類對象接種疫苗為主軸。基本上，今年沒有打過次世代BA.5疫苗，且距離確診新冠或者接種前一劑疫苗間隔符合規定，就可以接種。



若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。

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沒有接種過任何一劑疫苗、沒有完成基礎劑的民眾，依照年齡可分為：6個月以上至12歲以下兒童得選擇「單價莫德納」或「BNT疫苗」，12歲以上民眾可選擇「Novavax疫苗」或「BNT疫苗」。至於6歲以上沒有接種過莫德納BA.5次世代疫苗者，可以選擇「莫德納BA.5次世代疫苗」，12歲以上者另可選「Novavax疫苗」。

指揮官王必勝則表示，目前次世代疫苗接種率約2成多、接種人數落在400多萬人，在疫情最嚴峻時，指揮中心也從未對未打疫苗者設下相關限制，「現在更不會這麼做」。目前對於次世代疫苗接種目標為越多越好，指揮中心的職責就是把正確資訊傳達給國人，並提供施打管道與優惠，提升接種意願。

指揮中心呼籲，防疫措施逐漸鬆綁，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，請民眾儘速完成接種，提升保護力，解封更安心。另請醫師妥善利用系統查詢就診民眾疫苗接種狀況，鼓勵接種尚未接種之劑次如基礎劑或追加劑、次世代疫苗等，保障民眾健康。