台中驚悚雙屍案！母子致命傷勢曝　現場遺留2兇刀、1斧頭

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市大里區62歲劉姓婦人，疑似不堪照顧生活無法自理的37歲陳姓兒子，昨(8日)下午萌生殺意，持水果刀將兒子刺殺後再自殘身亡。警方初步勘查致命傷勢，劉女腹部刀傷、陳男喉部胸部刀傷，現場遺留作案工具兇刀2把、斧頭1把等物品，警方專案小組正深入釐清案情中。

霧峰分局成功派出所指出，8日18時11分接獲報案後到場，警方鑑識人員到場勘查，發現該民宅三樓房間內有陳男與劉女2名死者，一樓大門深鎖且無破壞或外力侵入現象，室內未有翻動或財損情形，作案工具兇刀2把、斧頭1把等物品。

▲台中大里雙屍命案，兒遭母割喉慘死。（圖／民眾提供）

經初步勘察死者傷勢，劉女腹部有2處刀傷，陳男喉部、胸部有刀傷，2人遺體初步勘察均無抵禦傷。現場未發現打鬥痕跡，另經調閱現場監視影像及陳父行車紀錄器，陳父出門前尚見陳母於家中客廳走動，陳父及女兒外出工作至下班返家期間無外人進出陳宅。

警方表示，本案疑似劉母不堪陳男長期疾病照護，致身心俱疲，造成人倫悲劇，相關血跡、指紋物證以及死因尚待鑑驗、相驗確認，仍須進一步查證釐清，目前已報請台中地檢署指揮偵辦，並報請法醫刑事相驗，警方專案小組正全力釐清相關案情中。

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