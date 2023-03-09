衝機場「搶劫10億現金」槍戰畫面曝光！　智利劫案釀2死

▲智利阿圖羅．梅里諾．貝尼特斯准將國際機場發生劫案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

智利首都聖地牙哥的機場8日發生劫案，10名全副武裝的歹徒闖入跑道，試圖從運鈔飛機和運鈔車上奪走3250萬美元（約新台幣10億）現金，與維安官員激烈駁火後以失敗告終，卻釀成2人死亡。

一架來自邁阿密的南美航空（Latam Airlines）飛機負責運鈔任務，在阿圖羅．梅里諾．貝尼特斯准將國際機場（Arturo Merino Benítez International Airport）降落後卻遇上劫案。

根據現場畫面，歹徒和智利民航總局（DGAC）維安官員在機身下方激烈交火，旁邊的達美航空飛機也遭波及，滿是彈孔。最後，一名維安官員及一名劫匪死亡，其餘歹徒倉皇逃逸，當局事後在附近發現2輛燒毀汽車。

Delta Air Lines A350 tail damaged by several bullets during a failed robbery at Santiago International Airport in Chile. pic.twitter.com/AWtkLNkfCY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 8, 2023

副內務部長蒙薩爾韋（Manuel Monsalve）表示，10名劫匪分乘3輛汽車行動，把機場警衛綁起來後闖入跑道，但勇敢的維安官員重挫了一場「高度組織、高度武裝及可能周詳計畫過」的搶案。

智利民航總局局長喬克拉（Raul Jorquera）說明，雙方交火時，沒有旅客遭遇危險，但劫匪擁有「高容量的火力」，這場搶案「無疑將促使我們修正必須改善的程序及規章…迫使我們重新思考許多事情」。

《衛報》及《法新社》報導，智利的組織化及暴力犯罪近年激增，導致37歲總統博里奇（Gabriel Boric）的支持度下滑。事實上，這並非智利首都機場首次成為目標。2020年，一群武裝人士從機場倉庫偷走1400萬美元及100萬歐元，2014年也發生類似的1000萬美元搶案。