白色情人節！　4星座告白易成功

▲願天下有情人終成眷屬。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

準備脫單！3月14日就是「白色情人節」，清水孟國際塔羅小孟老師表示，魔羯座、牡羊座、處女座、天蠍座告白容易成功。

Top 4：天蠍座

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太陽、海王星、水星落入天蠍戀愛宮，顯示天蠍座在白色情人節時刻桃花運大開。若有暗戀中的人，建議穿著白色衣服，並且前往河濱公園浪漫告白成功機率很高。

Top 3：處女座

冥王星順行入了戀愛告白宮位，顯示你的告白智慧很強，能在當天得到愛情靈感與能量。建議穿黑色衣服，並且找個音樂餐廳，點首動人情歌給曖昧中的人聽，隨著音樂節奏與環境薰陶，告白成功機率能夠有所提升。

Top 2：牡羊座

金星與木星入了本命宮，顯示牡羊座在白色情人節愛的指數噴發，太陽能量能加持你的命宮，金星又加持你的桃花。若有心儀已久的對象，建議多穿水藍色系的衣服，並可帶對方到山上欣賞璀璨夜景，趁著夜空布滿漫天星星時，向對方深情告白成功機會很高。

Top 1：魔羯座

天王星進入魔羯座的戀愛宮位，顯示魔羯座能有好的戀愛發展，3月中受到天王星守護戀愛宮，能在白色情人節裡找回戀愛信心。建議可帶喜歡的人，到景觀餐廳或高空餐廳享受美食，享用美食完，可拿出禮物給喜歡的人，並送朵白色的玫瑰花，必能擄獲對方的芳心。