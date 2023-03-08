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大陸 大陸焦點 特派現場

歡慶婦女節　上海市台協邀女神漫步雲間

記者趙禕/上海報導

為了慶祝三八國際婦女節，上海市台灣同胞投資企業協會特別舉辦了一場婦女節聯誼活動，邀請上海市台協的女性企業家會員、員工和家屬，享受了一場知性與感性的春之盛宴。上海市奉賢區、崇明區、和松江區台辦也分別組織別具特色的主題活動，為女台胞、台屬歡慶婦女節。

▲上海市台協舉辦「春意盎然．信步雲間」三八婦女節聯誼活動。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協舉辦「春意盎然．信步雲間」三八婦女節聯誼活動。（圖／記者趙禕攝）

這場名為「春意盎然．信步雲間」的三八婦女節聯誼活動選在上海市松江區的雲間糧倉，這裡也是近年來上海超夯的網紅打卡地之一。從明朝開始，上海松江就是漕糧的主要來源地和儲存地，也是蘇浙一帶糧食主要集散地之一；雲間糧倉最初是1953年4月專署糧食局建的糧庫和中糧松江公司第一糧庫合併成的「南門糧庫」，後來又陸續蓋了米廠、麵粉廠、飼料廠等一批糧食倉庫和工廠，逐步擴大到佔地面積136畝、60多棟建築的規模。本世紀初期因為糧庫的功能逐漸淡化，這裡一度荒廢，直到松江區把舊糧倉重新打造變身成為一個新潮文化產業園。

原本在這裡俗稱「萬擔倉」的散裝糧平房倉，現在是藝術展館和劇場；房式倉里開設了藝術家工作室；雲間糧倉的標誌性景觀，高24米、直徑5.5米的八棟筒倉原來是松江麵粉廠的原料倉庫，現在則妝點上了巨幅筒倉塗鴉「稻田守望者」，畫著四位拿著水稻、走在稻田裡仰望星空的航天員，蘊含松江大米航天育種的主題；園區臨河沿岸被打造成富有特色的親水平台，展示糧倉和松江的人文歷史；園區裡的啤酒文化博物館則是上海最大的啤酒博物館和大型精釀啤酒體驗中心。

▲改成藝術展館和劇場的「萬擔倉」。（圖／記者趙禕攝）

▲改成藝術展館和劇場的「萬擔倉」。（圖／記者趙禕攝）
▼改成藝術家工作室的房式倉。（圖／記者趙禕攝）

▼改成藝術家工作室的房式倉。（圖／記者趙禕攝）
▼雲間糧倉的標誌性景觀「稻田守望者」。（圖／記者趙禕攝）

▼雲間糧倉的標誌性景觀「稻田守望者」。（圖／記者趙禕攝）
▼園區臨河沿岸被打造成富有特色的親水平台，清朝康熙皇帝南巡時曾在這裡登岸。（圖／記者趙禕攝）

▼園區臨河沿岸被打造成富有特色的親水平台，清朝康熙皇帝南巡時曾在這裡登岸。（圖／記者趙禕攝）
▼啤酒文化博物館是上海最大的啤酒博物館和大型精釀啤酒體驗中心。（圖／記者趙禕攝）

▼啤酒文化博物館是上海最大的啤酒博物館和大型精釀啤酒體驗中心。（圖／記者趙禕攝）

參與今天活動的有60多位上海市台協在滬台灣女性企業家、女性會員和台胞家屬，在協會安排的導遊引領下，逐棟了解雲間糧倉的歷史、功能和一段段有趣的故事，讓大家領略古韻松江，欣賞修舊如舊的松江歷史建築風貌，也一一探訪園區裡的藝術展示互動區、萬國啤酒文化區、科技創意體驗區、時尚網紅打卡區、和沿岸生活休閒區，親身體驗「科創、人文、生態」的現代化新松江魅力。

▲▼參加活動的女台胞們在雲間糧倉感受新松江魅力。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的女台胞們在雲間糧倉感受新松江魅力。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加活動的女台胞們在雲間糧倉感受新松江魅力。（圖／記者趙禕攝）

另外，上海市奉賢區、崇明區、和松江區台辦也分別組織區裡的女台胞、台屬舉辦別具特色的主題活動來歡慶婦女節。奉賢區台辦帶她們暢遊奉賢區的新場古鎮，感受「新江南文化」的獨特魅力。崇明區台辦和區台聯會主辦「紅梅綻放滿眼春，兩岸姐妹情相融」聯誼歡慶活動，大家分享了咖啡的故事、樂高情懷、和台灣高麗菜的種植和採摘。松江區台辦則組織區內女台胞、台屬、台商、兩岸婚姻家庭代表50多人，分別參觀上海海灣國家森林公園及青溪古鎮，領略陽春三月上海鄉村的美麗風光。

▲奉賢區台辦組織的「最美半邊天，同心譜新篇」主題活動。（圖／奉賢區台辦提供）

▲奉賢區台辦組織的「最美半邊天，同心譜新篇」主題活動。（圖／奉賢區台辦提供）
▼崇明區台辦和區台聯會主辦的「紅梅綻放滿眼春，兩岸姐妹情相融」聯誼歡慶活動。（圖／崇明區台辦提供）

▼崇明區台辦和區台聯會主辦的「紅梅綻放滿眼春，兩岸姐妹情相融」聯誼歡慶活動。（圖／崇明區台辦提供）

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