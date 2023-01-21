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24歲海巡下士轉戰房仲　成交送iPhone14吸讚...年薪輾壓前東家

▲▼ 。（圖／Woody提供）

▲今年24歲的吳翟，高中畢業就加入海巡署擔任下士班長，2022年初退伍踏進房仲業。（圖／Woody提供）

記者黃宥寧／台北報導

近2年房市受國際熱錢湧入，房價屢創新高！根據內政部統計，2017年房仲代銷經紀業約6300家，2022年達8330家，不動產從事人約5.3萬人，彼此競爭猛烈，對此《東森新媒體ETtoday》專訪年僅24歲房仲菜鳥吳翟，他以超KUSO銷售文案吸引眼球，成功創造屬於自己的「藍海策略」，他也坦承或許與前份「大頭兵」職業有關。

無厘頭又活潑的吳翟，高中畢業進了海巡署第二岸巡隊擔任下士班長，2022年初毅然決然退伍，想給自己一個不一樣的人生，因此帶著從軍這些年培養出的勇往直前，認真負責態度，下定決定加入房仲業。

「我就是想跟別人不一樣！」吳翟說剛踏入這個行業時，他就發現不管是臉書或是591房屋網，房仲的行銷手法和話術都差不多，因此心想那為什麼就非得跟大家一樣，有沒有可能以自己的觀點來介紹這個物件，或許更可以貼近民心甚至是與眾不同，他笑著說「結果一個不小心就弄到上新聞了。」

▼吳翟以創意文案成功吸引到許多網友分享該篇賣屋文。（圖／翻攝自Facebook／吳翟）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳翟）

去年10月，秉著初生之犢不畏虎的吳翟靠創意，於自己臉書貼出售屋文章，清楚指出物件位在淡水巧克力社區，開價998萬，有5房2廳2衛3陽台1車位，坪數為47.15坪、屋齡25年，格局為樓中樓，且使用空間相當寬裕，有前、中、後共3個陽台，裝潢為全新，買家能直接入住，屋主還表示，若在臉書成交，就送買家iPhone14，文章PO出沒多久，吸引4000多人按讚、5300次分享，媒體更爭相報導。

吳翟回憶從業以來遇過超逗的經歷，他說房仲電話都公開在591房屋網上，因此經常接到奇怪電話，有次詐騙集團打給他「聊」1個多小時，結果對方竟被說服出來看他委任的物件，但後來不知道是對方洗白還是被抓去關，現在已經斷了聯絡。

▲▼ 。（圖／Woody提供）

▲介紹物件相當仔細又專業。（圖／Woody提供）

當記者問起賣房心路歷程，他收起笑容嚴肅說，若能再選擇一次絕對不要賣房子，他解釋，從同行惡性競爭到學長姐的冷眼相待，甚至沒底薪的業績壓力，讓自己每天都在懷疑到底適不適合這份工作。

但話鋒一轉他專業說「我認為房子會自己找主人」因此不排斥接任何物件，從最常見的燒炭自殺凶宅，到沒有天花板，鋼筋裸露「敘利亞風」廢墟，甚至多數人嗤之以鼻的權利屋他都會接，甚至也有順利成交，當然有些還在努力，他堅定說「賣掉就算賺到，沒賣掉就當作學習經驗」誠信是最重要，把客人當家人，業績才能長久，成熟見解讓人很難想像他是年僅24歲社會新鮮人。

至於薪水如何，他大方說，因為去年5月才踏入房仲業，加上沒有底薪、業績不固定，故無法推算年薪，但絕對抵過海巡署1年薪水及年終。

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