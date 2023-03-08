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脫口「是女性才當財長」挨轟　曾銘宗揭「此話之意」：無歧視

▲▼唐鳳讓數位部成為笑話記者會-曾銘宗。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾銘宗。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導莊翠雲

國民黨立委曾銘宗日前質詢時，因提到財政部長莊翠雲是因為「身為女性」才入閣，引發爭議。曾銘宗今（8）日在臉書上再次表示，他尊重莊翠雲，請外界不要故意扭曲抹黑。並解釋，1月30日行政院秘書長李孟諺曾說過「提升女性閣員比例」是新內閣組閣四大原則之一，他只是在質詢時引用此講法，並無歧視之意。

曾銘宗質詢時表示，若問財政部同仁，有99％的人不會認為莊翠雲會升任部長；去問財經界，有98％不認為莊翠雲會升任部長。他說，本來對陳建仁的組閣很有信心，但看到莊名字出來後，竟是「為了女性而女性」，更嗆「妳膽子很大還敢接」，引發熱議。

朝野立委都不以為然，民進黨立委范雲表示，曾銘宗利用立委職權公然歧視應立刻道歉。時代力量立委王婉諭也指出，曾大可針對表現評價，卻直接用「女性」身分當作理由，認定莊翠雲不適格，完全就是不當聯結。

曾銘宗適逢今日是38婦女節，再次發文澄清，他從政多年，首重專業能力及性別平等，唯有專業能力才能為國家社會帶來具體貢獻，有效照顧更多人民。因此，不分男女，他從未歧視女性，請外界不要故意扭曲抹黑。

曾銘宗指出，3月3日立法院總質詢「疫後特別預算案」，質詢陳建仁、莊翠雲，是要凸顯陳內閣改組，用人不講專業，將無法面對未來嚴峻的經濟挑戰，也無法為人民帶來溫暖堅韌的保障。

「財政部掌管國家財政大權！財政業務非常繁重！唯有具備完整經歷、專業能力才能成為一位稱的財政部長！」曾銘宗強調，綜觀財政業務，50%是稅務政策、行政，30%是國庫、公股管理，20%是國產及關務，莊翠雲長期經歷都在國產業務，他真的憂心她無法勝任財長職位。

曾銘宗回顧3月3日質詢過程，是因為1月30日李孟諺曾表示「提升女性閣員比例」是陳內閱組閣四大原則之一，行政院記者會也一再強調該項原則，因此質詢時引用該講法，並無歧視莊翠雲之意。

曾銘宗也說，質詢同時他也主動說明「假設莊部長認為不舒服，在此表達抱歉之意」盡可能顧及莊心理感受。之後3月6日莊對此表示「對於立委在國會殿堂上的質詢，我們都給予尊重，也謝謝朝野立委對我的支持。」期望莊部長做好財政部長，為國家社會做出重大貢獻。
 

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