林明溱敗選侯友宜成戰犯　曾銘宗：破壞團結的人才是罪人





▲國民黨團召開「基捷不到基隆 不出錢變出53億 民進黨還要騙?」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨敗下南投立委補選，新北市長侯友宜選前未出席藍營候選人林明溱選前之夜，備受藍營基層議論。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（7）日表示，南投補選輸了就輸了，從另一個角度來看，是選民給予國民黨的警告，但現階段不是找戰犯，是要找出破壞團結的人。



身為國民黨內最強母雞的侯友宜沒出席林明溱選前之夜，遭到藍營支持者公開砲轟，「又在歲月靜好、打假球？」。就連國民黨下達動員令後群起動員在臉書等社群貼文支持林明溱，各縣市首長齊響應，侯友宜也不發。為此引發藍營基層相當不滿。

曾銘宗今國民黨團召開「基捷不到基隆 不出錢變出53億 民進黨還要騙?」記者會，會後特別表示，南投補選輸了就輸了，從另一個角度來看，是選民給予國民黨的警告，必須記取教訓，團結在一起2024才有勝選機會，不是找戰犯、不要內耗，誰在放話內鬥？誰在破壞團結？他才是國民黨的罪人，不要讓民進黨見縫插針。

曾銘宗呼籲全黨上下團結，一起努力向前看，爭取2024勝選，為國家社會人民做出更大貢獻，並重申，「現階段不是找戰犯！是要找出破壞團結的人！團結！團結！團結！」。