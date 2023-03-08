不只班班吃石斑　國小學童還要班班「懂」石斑

▲南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR，設計「班班懂石斑」課程，橫跨台南七股與高雄永安探究石斑魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR，設計「班班懂石斑」課程，橫跨台南七股與高雄永安探究石斑魚，學生笑稱原來這麼多種魚都叫「石斑」，下次在外面喝「鮢過魚湯」要先問清楚是哪一種石斑？

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台南大學教育學系教授歐陽誾表示，配合「班班吃石斑」政策，設計「班班懂石斑」課程，讓學生除了吃魚，更要知魚。篤加國小校長方樹啟提到，提升知識層面的戶外教育學習是落實食魚教育的一環。

台南七股石斑魚養殖達人黃芬香說明養殖理念，堅持養魚完全不投藥，因魚塭緊鄰海岸，換水完全倚賴海水進出，採用生物剋制，低密度養殖。南大附小學生陳芷彤說，親眼見到點帶石斑和瑪拉巴石斑，二者俗稱竟然都是「青斑」，名稱讓人迷糊，但可從紅色和黑色斑點分辨。

高雄永安有「石斑魚故鄉」之稱，蘇班長漁場蘇韋鴻介紹龍膽石斑與龍虎斑養殖，並帶領學童進行餵魚及抱魚體驗。篤加國小學生邱宇弘說，餵食龐大的龍膽石斑，讓人血脈噴張，很擔心被牠咬到，原來石斑魚可以長得這麼大隻。

南大附小指導老師張景傑表示，感謝家樂福仁德店介紹農漁產品三章一Q，以及著重永續環境資源的水產品MSC、ASC等國際驗證標章，未來讓學童選購漁貨時，可以放心買、安心吃。