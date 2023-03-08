不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

▲國民黨台北市議員應曉薇。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

針對《日本經濟新聞》日前報導台灣有9成退伍軍人赴中國大陸送情資，引發爭議，《日經》7日又刊登聲明，對於報導造成困擾表達遺憾卻未對退伍軍人道歉。台北市中正、萬華區議員應曉薇表示，她身為黃復興黨部議員，以及退伍軍人「國軍克難英雄」的女兒，退伍軍人保家衛國的情操豈可被日媒侮辱，臺灣國會立委竟然胳臂向外還臨時提案要調查退除役軍官，這是在退伍軍人受到外侮後的傷口上撒鹽。

應曉薇也對連署提案調查退伍軍人的林昶佐委員說：「我告訴你，你又惹到我了！你的選區青年公園、中正區住有多少退役軍人、榮民，他們平日循規蹈矩，你膽敢不譴責日媒還配合污指軍人『舔共』，林昶佐你才真是一位力爭上游的百分之百『舔官！』」

應曉薇說，大家勿忘林昶佐過去除了在媒體眾目睽睽下，公然當陳時中開車門的泊車小弟，還罔顧萬華被指疫情破口力挺執政黨投下反對「公開3+11會議紀錄」還萬華公道，近日又參與連署劉世芳委員提案清查退伍軍士官有無洩密情事媚日辱己，應曉薇說對於不服兵役、只會逢迎巴結官員的林昶佐是最沒資格批評退伍軍人。民進黨人才濟濟，何需要再次繼續禮讓這樣的人？踐踏地方、污辱國軍、裡外不分、是非不明。「新仇加舊恨，我應曉薇保證這次立委選舉就讓林昶佐苦吞敗選、讓他自食惡果！」

應曉薇說，自己是軍人子弟，從小看父親日夜在外操勞，父親只說「軍人就是要把國家、老百姓照顧好」，晚年時父親叮嚀要尊敬退伍軍人，「尤其離鄉背景到臺灣至今孤苦無依的老兵更要照顧好。」今日目睹退伍軍人遭抹黑心裡非常難過，應曉薇呼籲參與烏龍提案的委員應該全體向退伍軍人公開道歉。「尤其林昶佐，你藐視地方、污辱國軍、根本不配擔任代表地方的區域立委，你應跟中正、萬華選民道歉。」