桃園首座！　蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場啟用

▲區長蔡世志表示，蘆竹區光明河濱公園光電法式滾球場，是桃園第一座。（圖／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首座「光電法式滾球場」，7日在蘆竹光明河濱公園熱鬧啟用。蘆竹區長蔡世志表示，這座提供太陽光電與法式滾球兩用的球場，設置面積共1073平方公尺，光電設置量計215.8千瓦，提供民眾優質的打球環境，兼具綠能發電；且市府藉由公有案場聯合標租方式，無須額外編列預算，節省公帑支出，創造三贏。

蔡世志區長說，滾球是世界上最古老的運動之一，參賽者在投擲金屬滾球後，離目標色球最近者得分。法式滾球進入台灣可追溯到2009年高雄世運，因為當時將滾球列入正式比賽項目，台灣在2005年開始接觸法式滾球，時至今日，全台的法式滾球玩家近3000人。

其中又以桃園蘆竹人數最多，光是桃園市蘆竹區體育會法式滾球委員會就有近400人，加上遊戲規則限制雙腳不離地，成為近年老少咸宜的戶外運動。

這次結合光電法式滾球場啟用，特別邀請蘆竹區錦興里辦公處成立的鄰長健康隊來作暖場表演，為活動暖場，蘆竹區各里的關懷據點為響應球場的啟用也由里長帶頭組隊，共組成32個里班隊參加滾球友誼賽，其中甚至有高齡91歲的長者一同參賽；未來如果經濟部放寬光電球場躉購費率加成適用對象後，可再盤點其他社區公園需求，擴大推動。