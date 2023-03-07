快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱　匡18名接觸者

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市也爆本土猴痘！疾病管制署今（7）日公布國內再增1起本土猴痘個案，是居住在台北市的30歲男性，2月下旬因為發燒、四肢、軀幹出現水泡、膿疱等症狀，經醫師評估採檢通報，3月3日確診陽性；目前國內累積本土猴痘來到3例。

國內上周才確認首兩起本土猴痘個案，分布一南一北，分別是新竹縣40多歲男性與高雄市20多歲男性，兩者無出國史，也無關連，屬於散發個案，現在又增加一起本土病例，發生於台北市。

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疾管署指出，個案30多歲本國籍男性，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性，該名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說明，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。

因應國內猴痘本土感染風險提升，疾管署增購1萬劑猴痘疫苗，且擴大暴露前預防(PrEP)接種對象。接種對象有三，除原有「正痘病毒屬實驗室操作人員」外，另新增兩類高風險性接觸者，包含「與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者」、「近6個月內曾有高風險性行為者」。

最後一類包含多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等，為本次最主要新增對象。另考量防火牆快速建立，高風險性行為者的暴露前預防接種會先以一劑疫苗為目標，第二劑疫苗視供應情形提供。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲(58,668例)及歐洲(25,857例)，其中美國累計30,225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲(150例)為多。

鄰近國家中以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。

依據世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年3月5日統計資料指出全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少268例，性接觸傳染比例約68.8%。WHO於去(2022)年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。