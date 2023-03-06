賓士晃動突開門「女子掉出來」地上滾！她被當柬埔寨人質　真相曝

▲賓士晃動6秒突開門「女子掉出來」地上滾！（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

記者許力方／綜合報導

桃園驚傳「賓士乘客掉出來」詭異事件，有駕駛日前行經中壢中華路二段時，前方一輛賓士突然臨停路邊，一陣異常晃動後車門突然打開，滾出了一名長髮女子，畫面相當驚悚，令人摸不著頭緒。影片曝光後引發熱議，網友驚呼「會不會是要載去柬埔寨？」警方主動追查，一問之下真相大白。

根據行車紀錄器畫面顯示，事發於2月25日下午2時許，目擊駕駛行經中壢中華路二段時，因路口車潮雍塞回堵，他前方一輛黑色賓士S350也跟著剎車，沒想到停下後，車身開始晃動了6秒，右後座車門突然打開，身穿黑衣黑褲的長髮女子趴著向外跌出車外，並以仰躺姿勢「躺在馬路邊」，副駕駛座的女子隨即下車把她扶起。

整個過程約46秒，讓目擊駕駛看傻了眼，驚呼「殺X，在幹嘛？」「人直接掉出來」接著打燈繞道，當時還有另一名雙載騎士見狀也馬上閃避，離開現場。影片透過「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光，吸引超過3.8萬次點閱，網友看了也紛紛追嚇得追問「被綁架？」、「應該拿影片去報案」、「拍攝者不救」、「會不會是要載去柬埔寨的」、「人質掉了？」「沒綁好？」

對此，中壢警方5日表示，事發地點在中華路二段188號前，有女子從右後車門摔落，但該案沒有報案紀錄，警方獲報後，根據車牌號碼掌握車主一家人身分，立即前往車主家訪查。經調查發現，當天掉出的是27歲邱姓女子，因在車內與家人發生爭執，才趁車輛暫停時自行開門跳出，媽媽則馬上從前座下車攙扶，丘女並沒有受傷。