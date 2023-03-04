搶救內科交通！北市提「國道開放路肩」　與中央未達共識

▲內科交通流量高。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市內湖區的交通壅塞讓通勤族、民眾頭痛不已，為了改善內科交通問題，台北市交通局提出內湖到汐止國道高架路段下班尖峰時間，可開放行駛路肩。北市與中央交通部高公局等單位昨日開會協調，不過雙方未達成共識。交通局長謝銘鴻證實，開放國道路肩確實有些困難，尊重高公局看法，之後會再討論看看。

台北市議員李明賢指出，為搶救內科交通，特別是紓解下班期間最塞的堤頂大道上國道路段，台北市交通局提出內湖到汐止國道高架路段下班尖峰時間，可開放行駛路肩；然而，北市與中央交通部高公局等單位3日開會協調，雙方立場並未達成共識，到底要不要開放下班尖峰時刻行駛高架國道路肩，成為兩難課題。

李明賢說明，對北市而言，內科通勤約16萬人，若從OD(起點與終點)數據分析，僅約四分之一是港湖當地，其餘則題下班回到市區或是外縣市，特別是下班從堤頂上國道車潮，幾乎回堵導致堤頂大道嚴重堵車；也因此，若是可以開放路肩行駛，等於多一個車道空間，也有疏導車流的效果。

李明賢進一步指出，對中央而言，則是主張從內湖到五股的高架國道路肩必須維持淨空，這長達七公里路段開放下班尖峰行駛，若發生車禍等事故或導致救護車等車輛延誤。不論中央或北市的立場，雙邊堅持各有立論基礎也各有利益，沒有絕對的對或錯，怎麼辦？交通議題，中央與地方也只能透過數據持續滾動檢討，繼續協調，希望找出平衡點。

對此，謝銘鴻向《ETtoday新聞雲》記者證實，3日與高公局同仁互相交換意見，希望可以由中央的角度來幫忙地方解決內科交通壅塞問題，針對開放路肩，高公局認為路肩平時就是為了緊急路況行駛，未來若開放可能還是有些疑慮。

謝銘鴻提到，開放路肩條件有些困難，北市尊重高公局看法，之後也會再提其他意見。不過高公局也有在國道做一些改善工程，包括圓山、重慶北路、東湖內湖路肩的改善，希望透過高速公路的紓解，內科交通問題也可以排解，未來地方會持續與中央合力解決。

