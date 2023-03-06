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三年一閏！出嫁女兒閏月孝親包紅包、買豬腳　幫父母添歲壽

▲豬腳麵線,城隍廟。（圖／486團購提供）

▲出嫁女兒可在閏月買豬腳麵線回娘家為父母添福添壽。（圖／486團購提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

2023年癸卯兔年，適逢「三年一閏」變成13個月，古人認為單數不吉利，而且多出來的月份，對長輩來說等於少活一個月，因此有「逢閏年減壽，遇上閏月要添壽」的說法。已婚女兒要幫娘家父母「添歲壽」，可以包紅包、送金子或準備豬腳麵線，也可到城隍廟做添歲壽儀式。

身為台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生表示，今年國曆3月21日為閏月第一天，俗話說「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」，嫁出去的女兒可在閏月買豬腳麵線回娘家為父母添福添壽，同時趁機陪父母吃頓飯。若在外地工作無法抽身回家，線上訂購豬腳加熱即食包寄回娘家也是方便又可傳達孝心的好選擇。

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▲豬腳麵線,城隍廟。（圖／486團購提供）

▲閏月初一到十五期間可到當地城隍廟為父母做添歲壽儀式。

此外，嫁到遠方的女兒也可到當地的城隍廟為父母做添歲壽儀式，因為城隍爺掌管了陽間百姓的生死簿；依習俗添歲壽通常是在閏月的初一到十五期間進行，一般又分為「小添」和「大添」，必須把父母的名字、農曆出生年月日、住家地址提供給道士，而大添則多了點七星燈納福。不論用哪種方式，所要傳達的都是孝順父母的心意。

而隨著時代不同，486先生最常被問到的就是「是否也可以為夫家的公婆來添歲壽」，對此他認為，雖然傳統習俗並沒有媳婦為公婆添歲壽的說法，但是如果有心，為公婆做也是很好的。

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