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肯德基翻轉速食業商業模式　「KFC數位智能未來店」啟用

▲肯德基推出業界首創全面數位升級餐廳「KFC數位智能未來店」南京旗艦館。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者吳杰澄)

記者郭玲綪／採訪報導

ChatGPT生成式AI紅遍全球，科技工具延伸出龐大商機將改變你我的生活，速食業也不例外，肯德基推出業界首創全面數位升級餐廳- 「KFC數位智能未來店」-南京旗艦館，四種點餐方式讓消費者更方便點餐以及取餐。

▲KFC數位智能未來店。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「KFC數位智能未來店」四種點餐方式，消費者點餐更方便也提升餐廳營運效率。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

方法一：「KFC數位智能未來店」店內設置了四台自助點餐機，消費者只要動動手指就能操作。
方法二：透過行動掃碼點餐，可享加一元多一件的超值優惠並支援主流電子支付，下單立即連結付款。

▲KFC數位智能未來店。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼使用數位掃碼點餐，可享加一元多一件的超值優惠。

▲KFC數位智能未來店。（圖／記者吳杰澄攝）

方法三：內用者可以先入座，不用排隊直接在座位上掃碼點餐，大幅提升消費者點餐效率與自主性。
方法四：上班族、講究時間效率、追求科技創新服務的消費族群，透過肯德基APP事先點餐，在指定時間到餐廳取餐，完全不耽誤時間。

▲▼肯德基翻轉速食業商業模式 KFC數位智能未來店啟用。（圖／記者吳杰澄攝）

▲肯德基推出業界首創全面數位升級餐廳「KFC數位智能未來店」。

▲KFC數位智能未來店。（圖／記者吳杰澄攝）

▲肯德基成立『外送共享中心』，建立專職外送車隊，有效縮短整體外送時間。

南京旗艦館的「KFC數位智能未來店」採全數位「智能快取櫃」取代傳統取餐櫃台，9格櫃點只要只要掃上方QRcode或於螢幕上輸入密碼，就能更快速完成零接觸取餐！試營運以來深受消費者喜愛，大幅提升客戶滿意度與效率。台灣肯德基總經理謝宜芳表示：「數位創新賦予我們運用科技，提升肯德基帶給消費者享用美食的體驗(Eating Experience)，讓肯德基提供給消費者的不只是Fast Food（速食），而是Fast Good（又快又好）。」

肯德基亦領先業界串聯前台多元點餐到後台備餐、包含「AI智能銷售預測系統｣、「自動化人力排班｣、「即時生產管理系統｣及「外送配單系統｣，全面智能優化，並成立「外送共享中心｣，結合區域內門市、建立專職外送車隊，整體流程數位化，有效縮短整體外送時間，大幅優化消費者體驗，同時提升整體餐廳營運效率。

▲KFC數位智能未來店。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「智能快取櫃」取代傳統取餐櫃台，只要掃上方QRcode或於螢幕上輸入密碼，即能輕鬆零接觸取餐。

作為速食業數位創新的領航員- 肯德基，後續還會推出許多秘密武器，引領業界推出多項數位創新服務里程碑，實現消費者未來數位生活藍圖！

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