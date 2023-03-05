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大陸 大陸焦點 特派現場

因為1隻小狗！長髮妹「剛訂婚2天」秒退婚　網友一看讚爆

中國山東有一名女子，原本訂婚卻因為一隻狗決定退婚。（圖／翻攝自小燃視頻）

▲中國山東有一名女子，原本訂婚卻因為一隻狗決定退婚。（圖／翻攝自小燃視頻）

圖文／CTWANT

結婚應該是值得開心的一件事，然而中國山東有一名女子，在訂婚當天因為一隻狗，讓她毅然決然要退婚，而網友得知原因後，也一致贊同，直言：「退得好！」

據《小燃視頻》報導，事情發生在3月1日，女子提到訂婚當天雙方爸媽相處得不太愉快，後來媽媽告知一件事，要她好好思考，聽完後她感到細思極恐，也提醒未婚女性注意，相關細節都是在暗示男方家人「不好別進門」。

訂婚當天，因為屋內的人很多，媽媽覺得有點悶，就去男方家後院透氣，結果看到栓了一隻斷了條腿的小狗，一問之下得知，小狗之前不聽話亂跑，就被男方爸爸打斷一條腿。媽媽將事情的來龍去脈告訴女兒，希望她好好想一想，「男友是不是一個值得託付終身的人？他們家是不是一個將來能夠和睦相處的家庭？」

只因1隻小狗　長髮妹訂婚2天秒退婚：細思極恐

▲女子思考後決定不結婚了。（圖／翻攝自小燃視頻）

女子冷靜了2天後，決定先將婚事擱著，把訂婚的錢先退回，結果男方家人知道後，全家都來問話，「什麼意思，事已至今還反悔，老臉都往哪擱？十里八鄉都知道我們兩家結清了」。

消息曝光後，網友紛紛留言：「這家人連寵物小狗都能這樣對待，還能對兒媳婦好嗎？」「可以不喜歡小動物，但如果認為自己是會思考的人，就去迫害不會思考的小動物，那八九成心理有問題，幸好這姑娘不是戀愛腦」、「男方父親脾氣這麼暴，虐待動物，以後去他家，一吵架，不把女人打殘了」。

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