快訊／雞蛋批發價明再漲3元「創新高」　產地價周四跟進

▲國內蛋價再創歷史新高。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

蛋荒越演越烈，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今（5日）表示，因國內雞蛋缺口仍大，產地供應量不足，批發價明起從每台斤52元漲到55元，產地價周四從每台斤42.5元漲到45.5元。而此次調漲，不但是3周內第2度調漲，也讓國內蛋價再創歷史新高。

陳進丁說，目前雞蛋缺口相當嚴重，不只北部，全台都在缺，因為產地蛋源不足，必須反映成本，每台斤再調漲3元，批發價明起先漲、產地價周四開始。他說，這次調漲應該不至於影響末端的消費市場，因為雞蛋每天都要吃，這次漲3元，平均每顆雞蛋也只再漲0.3元，影響應該有限。

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北市蛋商業同業公會今發布新聞稿指出，因近期產地雞蛋產量大減，加上末端銷售量極佳，導致產銷失衡，同業間加碼調蛋頻繁，考量產銷供需及穩定市場秩序，與各縣市蛋商公會統計銷售缺額數量，並與養雞協會商議討論後，決定反應市況，蛋價從下周起，每台斤再漲3元。

北市蛋商公會進一步指出，從養雞協會的數據來看，雞蛋生產量的確跟不上需求量，去年底以後，產蛋的母雞數一路往下掉，大約減少400萬隻母雞，農曆年後疫情趨緩，隨著觀光業及餐飲業復甦，導致雞蛋需求量較前2年大為增長；但今年2月後，由於極端氣候與疾病影響，導致產蛋母雞加劇減產；老母雞產蛋率急速下降、蛋中雞未能跟上產蛋序列，更加劇影響雞蛋供給率。

國內蛋價從去年初開始居高不下，去年7月產地價每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，站上歷史新高；同年10月蛋價調降2元，直到今年2月13日又調漲2元，只是才調漲不到1個月，蛋價又要再漲2元，產地價將來到每台斤45.5元、批發價55元，再創歷史新高。