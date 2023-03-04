砸82萬辦婚禮「88名賓客來不到一半」　新娘氣哭：為什麼不出現

▲美國一對新人結婚，88名賓客只來了40人。（圖／翻攝自grayanxiety TikTok）



圖文／CTWANT

結婚是人生中很重要的事，人們總會希望留下開心難忘的回憶，不過美國有一對新人結婚，花了2.7萬美元（約82.4萬新台幣）舉辦婚禮，原本有88個人同意出席，但當天賓客卻不到40個人，面對空盪盪的舞廳，他們決定取消其他活動，這也讓新娘崩潰大哭，直呼：「為什麼沒出現？」

跨性別者蓋瑞（Gray Narvaez-Dragion）在TikTok平台PO影片，透露和老公尼克斯（NyxNarvaez）近日結婚，花費2.7萬美元籌辦婚禮，有88人同意參加，然而現場卻不到40人，舞廳裡幾乎空無一人，接待處的圓桌或舞池也一樣，看起來十分冷清，因此他們決定縮短婚禮時間，並將煙火送客、私人舞會及晚宴都取消。

▲蓋瑞感到相當崩潰。（圖／翻攝自grayanxiety TikTok）



蓋瑞指出，他們大部分的花費，都在製作肥皂、磁鐵和「咒語罐」上，都是給客人準備的小禮物，然而因為出席的人太少，這些東西只能由他們自行處理，「看著我們的磁鐵，我大哭了…甚至也不能使用製作的肥皂，因為這也會讓我難過」，難以接受說好要出席的人卻沒到，「他們怎麼沒出現？我他X花了那麼多時間，想讓每個人都感到被尊重」。

儘管如此，蓋瑞仍對參加婚禮的人表達感謝，不是親密的朋友，就是新娘派對的成員，「我跟他們一起哭過笑過，別擔心！」

消息曝光後，不少用戶建議，「可以舉辦一場預算較低的招待會，慶祝這個重要日子」、「我為你們感到心碎，沒有人應得的」、「沒有參加的人，就把食物帳單寄給他們」。

延伸閱讀

▸ 醫師曬照點名「孩童早餐有問題」！搖頭嘆：門診3類人很多

▸ 李運慶忘戴戒指出門「無名指冷颼颼」 喜揭：就這樣被套牢了

▸ 秘戀超模2年…陳偉霆遭爆已分手 港媒曝背後原因：與黃曉明有關