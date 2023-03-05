2023桃園婦女節　詹榮鋒：多項友善婦女政策推動落實

▲2023桃園婦女節以「永續女力．桃園女子向前行」為主題。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府4日「國際婦女節」前夕，在桃園區延平公園舉辦「2023婦女節活動」。市府秘書長詹榮鋒表示，桃園是最重視婦女平等及權益的城市，依女性不同生命階段需求推動「生育津貼多一胎加一萬」、「凍卵營養金」、「產後心理諮商」、「新住民照顧培力」及「樂齡婦女社會參與」等多項友善婦女政策，在生活及工作照顧不遺餘力。

秘書長詹榮鋒表示，桃園市以聯合國永續發展17項目標(SDGs)推動各項婦女福利政策，包括消除貧窮、終止飢餓、健康福祉、優質教育及性別平等等重要指標，進而提出「國中小免費營養午餐」、「5歲幼兒教育助學金」。更依女性不同生命階段需求推動「生育津貼多一胎加一萬」、「凍卵營養金」、「產後心理諮商」、「新住民照顧培力」及「樂齡婦女社會參與」等多項友善婦女政策，在生活及工作照顧不遺餘力。

詹榮鋒提及，市府未來將成立全台第一、六都唯一的婦幼局，專責婦女和兒童事務，讓女性從家庭計畫生育至懷孕產前、產後及婦女職場發展給予全面的支持與資源，讓每一位桃園市民都可以獲得更幸福、更美好的生活。

秘書長詹榮鋒提及，市府未來將成立全台第一、六都唯一的婦幼局，專責婦女和兒童事務，讓女性從家庭計畫生育至懷孕產前、產後及婦女職場發展給予全面的支持與資源，讓每一位桃園市民都可以獲得更幸福、更美好的生活。包括市議員張碩芳、陳美梅、黃婉如、市府社會局長陳寶民、勞動局長李賢祥、衛生局副局長蘇柏文、教育局副局長林威志、新住民聯合服務中心副執行長牛春茹、桃園市各婦女團體代表等均一同出席活動。