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嘉義市重視婦女福利政策　推「媽媽不孤單」系列課程

▲▼ 嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市府重視產後婦女需求，除提供「到宅坐月子」、「育兒喘息照顧」服務外，也規劃系列課程講座，去年首度推出「產後媽媽身心修復方案」，頗受好評。今年延續，再推「媽媽不孤單」產後及全職媽媽多元課程，內容豐富，給予媽咪正向支持能量、更加珍愛自己。

▲▼ 嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

今年初成為新手媽媽的伊珊，從地方媽媽Line群組得知「滾筒放鬆課程」，上課期間還貼心提供免費托育服務，讓身為全職媽媽的她，毫不猶豫直接報名，把握既可運動放鬆，又有專業人員照顧寶寶的難得機會，認為「有快樂的媽媽，才會有快樂的小孩」。幸運搶到名額的她說，群組裡有不少媽媽扼腕手腳太慢，頻頻許願「希望多開設這類課程」；同樣是新手媽媽的芷宗，家就在婦女福利服務中心附近。她說住了4年，透過這次上課，才發現這裡育兒環境友善，值得推薦。

▲▼ 嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

社會處長林家緯表示，要時刻提醒自己「不用當一個完美的媽媽媽媽」，因為這個角色從來就不會一次到位！正視自己不完美，這會讓自己心裡更加堅韌，更有勇氣與餘力去面對育嬰的各種難關和挑戰。期待藉由市府推出的產後及全職媽媽多元課程，讓產後媽媽可以找回自己，擁有女王般的貼心服務。

▲▼ 嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，依據「108年度婦女生活狀況及福利需求調查」回應婦女福利政策規劃上，依婦女身份對象如單身、產後婦女、全職媽媽、職業婦女、中高齡等，規劃不同年齡生命歷程階段的方案服務，貼近本市婦女所需。

▲▼ 嘉義市再推「媽媽不孤單」系列課程。（圖／嘉義市政府提供）

4月份陸續推出相關課程，包含關心產後媽媽與全職媽媽身心狀態，調適心理；促進產後夫妻關係；促進身材緊緻回塑系列課程等，鼓勵產後媽媽及新手爸媽分享初育幼兒經驗，並提供免費托育服務，讓全家人一起參與、共同成長，擁有更多能量經營家庭、提升夫妻關係，促進家庭和諧。

歡迎嘉義市產後2個月至1年半內的媽咪報名參加，課程並提供免費的0-3歲以下的幼童托育服務，額滿為止。詳細內容請洽詢請嘉義婦女福利服務中心電話:05-2340828，或上嘉義市政府社會處官網查詢。

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