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2035年全球一半人口過重肥胖！　報告預測「這族群」胖最快

小腹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲全球肥胖問題日益嚴重。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／編譯

「世界肥胖聯盟」（World Obesity Federation）2日最新報告預測，2035年全球51％人口、也就是逾40億人將會過重或肥胖。其中，兒童及青少年的肥胖率上升「尤其快速」，2035年男孩肥胖率可能翻倍，女童可能達到125%。

這份報告被發表在《2023世界肥胖地圖》（World Obesity Atlas 2023），內文警告，除非採取重大行動改善預防及治療措施，否則全球肥胖疾病將持續「滾雪球」成長，12年內「將有超過15億成人及近4億孩童罹患肥胖症」。除了兒少族群以外，被預估肥胖人口成長最多的國家之中，10個有9個都是「低或中低收入國家」。

肥胖還可能造成個人早逝、生產力降低及醫療費用負擔，為社會帶來直接或間接的經濟損失。這份報告也預測，肥胖率上升造成的全球經濟影響可能在2035年達到每年4.32兆美元

世界衛生組織定義，過重（overweight）指的是身體質量指數（BMI）超過25的人，肥胖（obesity）則是身體質量指數超過30的人。

「世界肥胖聯盟」主席鮑爾（Louise Baur）直言，今年的報告是一項明確警告，「今天未能解決肥胖問題，未來我們就冒著面臨嚴重後果的風險。」她呼籲全球政府「盡其所能避免把健康、社會及經濟成本留給更年輕的世代。這意味著迫切關注導致肥胖的系統性及根本因素…如果我們現在一起行動，就有機會在未來幫助數十億人。」

「世界肥胖聯盟」首席執行長拉斯頓（Johanna Ralston）認為不該把「錯誤」歸咎在肥胖的人身上，她呼籲政策制定者採取行動，「我們不能再承擔忽視肥胖率上升（的後果）了」。

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