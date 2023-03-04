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后里惡火釀3死1傷　市府急發慰問慰問金...安排倖存家屬入住飯店

▲后里惡火燒7口釀3死1傷，市府慰問倖存家屬急安置旅館。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲后里惡火燒7口釀3死1傷，市府慰問倖存家屬急安置旅館。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市后里區智生路一間透天厝4日凌晨發生火警，住在3樓以回收為生的黃家老二夫妻和孫子罹難，另一個兒子因為試圖撲滅火勢受到燒燙傷，但意識清楚。事發後，台中市政府派員前往慰問並發送慰問金一萬元，也安置三弟一家人入住飯店。

台中市政府表示，市長盧秀燕今天有公務行程，由民政局長吳世瑋協同后里區長賴同一代表市長前往關懷慰問，並發送慰問金一萬元，同時協助安置家人入住后里亞曼尼飯店。

▲▼台中后里透天厝大火。（圖／民眾提供）

▲台中后里透天厝大火奪走三條人命，3樓被燒得面目全非。（圖／民眾提供）

據了解，黃姓一家有兄弟3人，大哥經營餐廳，二哥為回收業者，三弟則在工廠工作，經營餐廳的大哥後來把餐廳給二哥、三弟當住家，自己則搬出去住。二哥與妻子、長孫同住在3樓；三弟則與妻子、女兒同住2樓。另外，二哥小兒子因3樓房間不夠，也與三弟一家同住2樓。

這棟3層樓透天厝在今（4）日凌晨2點27分發生火警，3樓因多為木造易燃隔間，火勢蔓延迅速，黃姓二哥和妻子、長孫逃生不及，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，二哥的長子有燒燙傷，意識清楚，目前送醫插管中。

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