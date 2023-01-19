她溜出醫院搭車回家...呆立公車站旁　桃警帶返所安撫

▲王姓女子18日從北市某醫療院所溜出，偷偷搭車返回龍潭區卻忘記回家路，呆立公車站旁，巡邏員警發現上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

領有身障手冊的王姓女子昨（18）日晚間在龍潭區公車站旁呆立，龍潭警方巡邏車經過發現王女獨自蹲在地上，上前詢問是否需要幫助，結果查出王女因春節將屆，思念家人才溜出醫療院所，偷偷搭車返回龍潭，但卻忘記回家的路；員警先帶回派出所安置，聯繫醫療院所確認身分，順利將王女帶回醫療院所照顧。

龍潭警方指出，這名53歲領有身障手冊的王姓女子平時在北市某醫療院所接受照顧，昨天下午趁看護人員不注意之際，偷偷外出搭車回到龍潭，疑因精神狀況不佳且忘記以前在龍潭租屋處所，一直呆立在龍潭區文化路公車站旁。

龍潭龍潭分局石門派出所警員盧瑾瑤昨晚8時許巡邏經過發現，王女在寒夜中獨自蹲坐公車站旁，立即趨前詢問，王女神情呆滯，無法表達身分與住處，只說自己想回家，女子衣物單薄且身體不斷發抖，女警攙扶王女上巡邏車載回派出所安置。

▲有身障疾病王姓女子昨天從北市某醫療院所溜出，搭車返回龍潭區忘記回家路，女警協助帶回安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）



王女被載回派出所後，女警盧瑾瑤遞上熱茶與暖暖包讓王女身體暖和，王女喃喃自語說：「我想要回家」，經詢問後得知，王女多年前曾在龍潭租屋居住，因快過年了，思念家人與友人，不想待在長照機構才趁機溜出；警方透過系統查詢發現該王女是通報協尋失蹤人口，循線聯繫長照中心趕到派出所認領，女子起初不願返回長照中心，經女警耐心勸說後才卸下心防，同意返回長照中心。



長照康復中心人員透露，王女有中度身障疾病，精神狀況欠佳，加上思鄉經常情緒不穩定，昨天中午就獨自溜出，照護人員發現後焦急搜尋，還好接獲警方通知，否則後果恐不堪設想，中心相當感謝警方熱心協助幫忙。