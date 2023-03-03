女軍官駕貨車擦撞賓士秒落跑！　怕丟飯碗改口認了...願賠15萬　

▲女軍官開貨車與賓士擦撞肇事逃逸，二審改口認罪賠償獲緩刑。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名廖姓女軍官駕駛小貨車行經路口時，與賓士車發生擦撞，導致駕駛右腳踝受傷，但廖女卻肇事逃逸離開現場。她一審時被依現役軍人犯肇事致人傷害逃逸罪判刑6月，廖女害怕丟掉飯碗，上訴二審後認罪，並以15萬和對方和解，法官同樣宣判6月，但宣告緩刑2年。

判決指出，2021年9月25日晚上6時15分，廖女駕車沿左營區海平路由南往北方向行駛，行經與實踐路交岔路口時，未遵守閃光紅燈警示，停止於路口前禮讓幹道車先行，另輛沿實踐路由西往東的賓士車也未注意閃光黃燈，雙方發生擦撞。

賓士車吳姓駕駛因而受有右膝、右踝挫扭傷、右足踝及腳部挫拉傷之傷害，事故發生後廖女卻未下車查看、協助報警，而是直接開車揚長而去。

警方經調閱監視器畫面，傳喚廖女到案說明，她表示當下不知道發生車禍，才會離開現場，橋頭地檢署依違反公共危險罪起訴。

一審法官審酌，廖女犯後矯飾其詞，否認犯行，難認其已對此行為真切反省、真心悔悟，但吳姓駕駛本身也是導致本次車禍的次因，依現役軍人犯肇事致人傷害逃逸罪判處6月，得易科罰金。

廖女不滿上訴，高雄高分院考量其在審理期間改口坦承犯罪，也與吳姓駕駛達成15萬元的調解，吳姓駕駛和檢察官亦請求給廖女機會，維持原本刑度，但宣告緩刑2年。