放空機構狙擊中通快遞　稱高利潤是靠「財務造假」

▲中通快遞。（圖／翻攝中通快遞）



記者蔡紹堅／綜合報導

放空機構Grizzly Research近日發表報告狙擊中國大陸快遞公司中通快遞，控該公司可能是靠著財務造假，才有表面看起來遠高於同業的利潤，因此股價有超過50%的下行空間。對此，中通快遞3日在港交所發出公告反擊，稱相關指控毫無根據，甚至包含許多錯誤，董事會已在考慮採取適當行動，以保護股東的利益。

中通快遞表示，該份報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對公司公開文件的全面解讀。

中通快遞提到，公司董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。

中通快遞指出，公司將按照美國證券交易委員會、紐約證券交易所及香港聯合交易所有限公司的適用規則及條例要求適時作出進一步的披露。

中通快遞強調，「公司重申其持續堅定地致力於保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則及法規進行透明和及時的披露。公司保留採取適當行動保護公司及其股東權利的一切權利。」

Grizzly Research在報告中指出，中通快遞可能只是因為偽造財務報表數據，才有表面看來遠高於同行的利潤。考慮到中通人為誇大的利潤率，並採用倍數估值調整估算，報告認為，中通目前的美股交易價遠高於公允價值，至少有50%的下行空間。