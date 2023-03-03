　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

放空機構狙擊中通快遞　稱高利潤是靠「財務造假」

▲▼中通快遞。（圖／翻攝中通快遞）

▲中通快遞。（圖／翻攝中通快遞）

記者蔡紹堅／綜合報導

放空機構Grizzly Research近日發表報告狙擊中國大陸快遞公司中通快遞，控該公司可能是靠著財務造假，才有表面看起來遠高於同業的利潤，因此股價有超過50%的下行空間。對此，中通快遞3日在港交所發出公告反擊，稱相關指控毫無根據，甚至包含許多錯誤，董事會已在考慮採取適當行動，以保護股東的利益。

中通快遞表示，該份報告並無依據，其包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對公司公開文件的全面解讀。

中通快遞提到，公司董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。

中通快遞指出，公司將按照美國證券交易委員會、紐約證券交易所及香港聯合交易所有限公司的適用規則及條例要求適時作出進一步的披露。

中通快遞強調，「公司重申其持續堅定地致力於保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照適用的規則及法規進行透明和及時的披露。公司保留採取適當行動保護公司及其股東權利的一切權利。」

Grizzly Research在報告中指出，中通快遞可能只是因為偽造財務報表數據，才有表面看來遠高於同行的利潤。考慮到中通人為誇大的利潤率，並採用倍數估值調整估算，報告認為，中通目前的美股交易價遠高於公允價值，至少有50%的下行空間。

ET快訊
快訊／普悠瑪出軌18死　司機員尤振仲判4年6月定讞
放慢「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問：要砍得這麼真切嗎
快訊／點火驅蛇燒死5親人　台中阿公2罪起訴
快訊／交流道下車禍慘死　手遊畫面還在跑
以為中1.5億大樂透！　男控彩券行「掉包」結果曝
酒店妹上班4個月慘死　父母崩潰：她說還在待業中
快訊／《日經》台北辦公室　遭潑尿抗議
猴痘疫苗「增2類人可打」　再加購1萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男衝蘋果門店大鬧…大聲公狂喊「加油China」登熱搜　全場秒沉默

放空機構狙擊中通快遞　稱高利潤是靠「財務造假」

自己賺1萬要女生賺3萬　他「反向相親」被大媽狂吐槽

陸央行將推《金融穩定法》　易綱：首要保持幣值穩定

陸央行：今年中國通膨溫和　但仍要保持警惕

美國再將28家中國實體列貿易黑名單！　浪潮集團、華大基因入列

尖沙咀大火「燒9小時」才撲滅　消防員：大量建材增加救火難度

大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母！激動致謝：求台灣人別這麼善良

兩會召開前夕北京維安升級！　特警戒備續採「閉環式管理」

名媛分屍案「最新被捕男」疑鄭中基前助理　社群大量明星合照

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

陸男衝蘋果門店大鬧…大聲公狂喊「加油China」登熱搜　全場秒沉默

放空機構狙擊中通快遞　稱高利潤是靠「財務造假」

自己賺1萬要女生賺3萬　他「反向相親」被大媽狂吐槽

陸央行將推《金融穩定法》　易綱：首要保持幣值穩定

陸央行：今年中國通膨溫和　但仍要保持警惕

美國再將28家中國實體列貿易黑名單！　浪潮集團、華大基因入列

尖沙咀大火「燒9小時」才撲滅　消防員：大量建材增加救火難度

大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母！激動致謝：求台灣人別這麼善良

兩會召開前夕北京維安升級！　特警戒備續採「閉環式管理」

名媛分屍案「最新被捕男」疑鄭中基前助理　社群大量明星合照

慧洋2月營收年減逾4成　看好3月散裝市場漸入佳境

慧洋自結2月稅前EPS虧損0.26元　3月看好中國需求與南美洲穀物

屏東萬丹2機車擦撞　無照男直接離開...吃罰單還要移送法辦

卓冠廷控南投縣府隱匿「林明溱豪宅」圖資　他選前提告了！

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

經典賽球員吃什麼？義大利要求「這道菜」　菜單客製化換了20次

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲判刑4年6月定讞

瑪丹娜大談嬤孫戀！　緊貼「小35歲壯碩新歡」

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

大陸熱門新聞

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

人夫親子鑑定綠了　妻解釋「泳池水太髒」

史上最強婚禮現場！3名新娘出場眾人看傻

陸男PO片感謝台灣！獲台人捐鉅款救血癌母

蔡天鳳案「最新被捕男」　疑鄭中基前助理

美國189億對台軍售案　國台辦回應

2023兩會／北京嚴防兩岸擦槍走火！

蔡天鳳案又一男被捕！前夫朋友涉協助犯罪

兩岸16直航航點仍未開　學者籲儘速恢復

時隔3年　廈門航空恢復飛高雄航線

燒了9小時　尖沙咀大火終於被撲滅

兩會前夕北京維安升級！特警持槍戒備

美國再將28家中國實體列黑名單！　浪潮集團、華大基因入列

2023兩會／中共軍費緩增　強化演習劍指美日

更多熱門

相關新聞

送錯包裹被投訴！快遞員踩爆包裹

送錯包裹被投訴！快遞員踩爆包裹

年底是物流業旺季，上海中通一名快遞員日前就不小心送錯包裹，之後與宋姓收件人發生爭執，更怒氣衝衝地將包裹踩爛，並揚言「以後你家的快遞我買了」，囂張的態度引起熱議。中通快遞3日回應，已將該快遞員開出並罰款。

中通快遞計畫在港二次上市　集資15.6億美元

中通快遞計畫在港二次上市　集資15.6億美元

遭性侵確診抑鬱　中通快遞賠償提到公司上班

遭性侵確診抑鬱　中通快遞賠償提到公司上班

快遞員取件性侵　後害者：喊20分鐘門開著沒人來

快遞員取件性侵　後害者：喊20分鐘門開著沒人來

趁取件性侵女　快遞員：我會負責

趁取件性侵女　快遞員：我會負責

關鍵字：

中通快遞

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面