送錯包裹被投訴　快遞員氣炸踩爆包裹：以後你家快遞我買了！

記者蔡儀潔／綜合報導

年底是物流業旺季，上海中通一名快遞員日前就不小心送錯包裹，之後與宋姓收件人發生爭執，更怒氣衝衝地將包裹踩爛，並揚言「以後你家的快遞我買了」，囂張的態度引起熱議。中通快遞3日回應，已將該快遞員開出並罰款。

▲事發畫面。（圖／翻攝自星視頻）

綜合陸媒報導，宋女家住上海浦東新區，她丈夫11月23日網購了一包餅乾，但包裹並未按時送到她家。11月25日當天，她接到同小區居民電話，稱中通快遞員將包裹送錯，讓她盡快與快遞員聯繫，將包裹取走。

宋女聯繫快遞員，對方讓她自己去鄰居家拿包裹，但宋女認為，是快遞員將包裹送錯，理應由對方將包裹取回並送到指定地點，但雙方並未就該問題達成一致。

之後宋女向商家投訴該名快遞員。隔天，被投訴的快遞員帶著包裹出現在宋女家門口，並當面將其包裹踩碎，稱「以後你家快遞我買了」。

▲宋女其他包裹也被踩爛。（圖／翻攝自星視頻）



宋女跟隨該名快遞員下樓後，發現了更令人生氣的一幕，她另外兩個包裹也被踩碎，於是她果斷報警，並且電話聯繫中通客服反應該情況，「希望中通公司能就此事向我道歉，並且按照相關規定退一賠一。」但中通當面表示，只能按照遺失物品標準賠償。

中通快遞回應稱，只能按照遺失物品標准賠償，因為已按照貨物遺失程序賠款給商家，故不二次賠款給買家。對此，宋女認為快遞員故意破壞她的包裹，不應該按照遺失賠償。中通快遞3日表示致歉，稱已將該名快遞員開除並罰款。