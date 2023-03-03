快訊／駕車衝破護欄墜橋！苗栗男「鐵管插胸」　臟器外露慘死

▲男子不明原因衝破護欄，墜橋身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣頭份市今(3日)上午9時許，一部休旅車不明原因衝破虹橋護欄墜落地面，消防隊獲報前往救援，41歲曾姓男駕駛因為鐵管插胸，當場失去生命跡象，脫困後緊急送往為恭醫院急救，仍傷重不治。駕駛身分及事發原因有待警方進一步釐清。

據了解，曾男家住事發地點附近，當下車子衝出護欄後，連人帶車墜落約3層樓高的砂石場草叢，而曾男胸口遭護欄鐵管插中、臟器外露，警方到場時血已經流乾，緊急送醫後仍宣告不治。