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超商喝得到龜記！獨家復古味「楊桃綠茶」來了　限時只要27元爽喝

▲▼7-11聯名龜記茗品推出新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11聯名龜記茗品推出獨家「龜記楊桃綠茶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

衝一趟超商就能喝到手搖飲！就有超商找來人氣手搖飲品牌合作，推出獨家「楊桃綠茶」，喝得到濃郁的楊桃香搭配綠茶，若搭配優惠，等於下殺只要27元爽喝；另外還有全新限量草莓季冰品，酸酸甜甜又帶有濃郁奶香的「草莓優格冰淇淋」搭配整塊「草莓雷神巧克力」，每一口都是甜蜜滋味。

7-11超人氣名店飲品專區跨界合作排隊手搖飲品牌「龜記茗品」，全新獨家推出「龜記楊桃綠茶」，售價35元，嚴選阿源楊桃果露作為基底，以特殊的楊桃香搭配三熏茉莉綠茶，打造加倍濃郁的懷舊古早味，且3/8至4/4還可搭配優惠，可享2件8折、3件77折。

喝飲料配冰品更過癮！7-11「COLD STONE專區」推出全新「草莓愛優」，選用酸酸甜甜的COLD STONE草莓優格冰淇淋搭配整塊日本草莓雷神巧克力，每一口都能吃到層層堆疊的清爽微酸感，即日起至4/18止限定販售，售完為止。

▲▼ 7-11「COLD STONE專區」限量新口味 。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「COLD STONE專區」開賣限量新口味「草莓愛優」。

麥當勞2023年甜心卡強勢登場，找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作，分別以人氣品項「薯條」、「麥克雞塊」、「蛋捲冰淇淋」及「McCafé」作為主題搭配8角色打造4款卡片選擇，有KOYA與TATA降落麥克雞塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」，通通可愛爆表。

▲▼麥當勞2023甜心卡 。（圖／業者提供）

▲麥當勞2023甜心卡來了。（圖／麥當勞提供，下同）

今年的「BT21甜心卡」優惠內容也有變，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯，預計3/15起正式開賣，可使用至2024/3/31。

▲▼麥當勞2023甜心卡 。（圖／業者提供）

▲麥當勞2023甜心卡優惠內容 。

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