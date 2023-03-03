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50歲小姑不工作「狂啃哥哥過一生」　老婆火了！全場逆風不挺

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小姑不工作，讓原PO看不下去。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

小姑天生就是公主命？一名人妻痛訴，婚前就知道小姑不工作，直到婚後才忍無可忍，因為小姑已50歲了，整天向哥哥也就是原PO的老公討錢網購、吃大餐等，偏偏老公心甘情願掏錢給小姑，讓原PO看不下去。文章引發熱議，全場網友卻反酸，「老公心甘情願花在妹妹身上，講難聽一點..你無法干涉！」

一名女網友在Dcard透露，老公再婚且年齡大她13歲，交往同居6年後終於結婚，一開始還沉浸在新婚的喜悅之中，但時間久了，「有1事」卻讓原PO越想越不對勁，就是無法理解50歲小姑為何不去工作，甚至有意一輩子賴著原PO老公不放。

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起初，老公的解釋是，爸爸行動不方便需要有人照料，而小姑就以照顧為由，要老公養她，加上當時也需要人操持家務，小姑便順理成章賴在家裡。如今公公已過世多年，小姑仍整天遊手好閒，甚至討錢買包、衣服又網購，讓原PO看不下去。

事實上，老公是公務員，儘管擁有鐵飯碗的工作，但薪水也不是多到不用擔心生活開銷，偏偏小姑總是很愛拗老公吃大餐，也同時常常挑原PO毛病吵架，尤其還沒簽字結婚前，一直處心積慮要趕走原PO。

原PO也補充解釋，本身也一份正職工作，老公要原PO留著當零用錢就好，因此無須負擔家裡開銷。對此，原PO也頭疼抱怨，「就是看不慣家裡有個好手好腳卻不出去工作的小姑！」

底下網友搖頭反酸，「婚前沒發現這個大坑，只能說妳失算大了」、「你老公心甘情願花在妹妹身上，講難聽一點..你無法干涉」、「小姑都快50歲了，又10幾年沒有工作，老實說她現在出去找工作，根本也找不到她做得來的吧，然後也再工作個10幾年就要退休了，誰要請她」、「沒辦法！人家就是有血緣關係比妳還親，妳跟老公的關係只建立在一張紙上，離婚了就只是陌生人」、「你婚前就知道，婚後才抗議，有點馬後炮欸」。

▼網友也搖頭了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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