【廣編】「植漱口」嚴選自然植物革新漱口體驗！刷樂打造聶式風格生活感

▲刷樂Shallop再次與聶永真聯名，推出全新「植漱口」漱口水！

圖、文／刷樂提供

「唯有溫柔，才能創造更深入的清潔力量。」刷樂Shallop身為潔牙護齒專業品牌，致力於將溫柔有力的潔淨體驗，帶進每個人的生活。2021年我們攜手台灣指標性設計師－聶永真，打造「厭色系」聯名款牙刷，以減法美學為概念，除去不必要的過多色彩，為消費者創造牙刷的全新選擇！現在，我們更將極簡溫柔的口腔體驗持續延伸，刷樂Shallop再次與聶永真聯名，推出全新「植漱口」漱口水，嚴選自然植物特調，為你創造嶄新進化的漱口體驗！

「山雨」嚴選柚香、茶香，及高山特有的刺柏木質調香氣，引導感官循入山林，從沉穩木質清香，體驗逐漸迸發的自然層次。搭配輕涼感配方，一漱舒緩，讓口腔與牙齦倍感呵護。「海霧」則以檸檬、迷迭香、海鹽，揉合出清新沁涼感受，海洋獨有的礦物質及微量元素，能緩解牙周不適，預防口腔病菌滋生，一漱清新，讓口腔環境煥然新生。

刷樂Shallop的護齒專利配方CHG＋CPC雙防護，CHG抑制牙菌膜積聚，還可以削弱口腔細菌對牙周組織的刺激，並能預防牙齦炎、降低牙周病發生機率；CPC則會吸附在帶有負電的口腔細菌中，具有滅菌抑菌的效果，溫和不刺激的配方，有效帶走細菌，為你帶來前所未有的漱口體驗。