7-11開賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆：連這都有賣

▲7-11。（資料照／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

7-11時常推出新品，也常有預購活動。今日7-11透過粉專發布貼文，表示從今（2）日起，民眾可以預購CHANEL、HERMES和GUCCI的精品、包包等，其中價格最高的就是CHANEL中號22金字牛皮肩背包，要價28萬元，且「全國限量1個」。消息曝光後，讓不少網友驚呼7-11真是太狠了！

7-11稍早透過粉專發文，直呼「許願的時候到了」，歡迎大家標註朋友、曖昧對象、另一半、家人等，暗示自己想要什麼禮物。這次7-11推出的預購品項如下：

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#CHANEL

CHANEL中號22金字牛皮肩背包

CHANEL小羊皮愛心鏈帶口蓋包

CHANEL BOY小牛皮仿舊銀扣WOC

CHANEL經典COCO牛皮拉鍊長夾

CHANEL經典19小羊皮三摺短夾





▲目前已開放預購。（圖／翻攝自Facebook／7-ELEVEN，下同）

#HERMES

HERMES斜體H兩用包白棕/白灰

HERMES經典H穿式牛皮短夾

HERMES經典SILK IN絲巾長夾

HERMES POP H項鍊 大象灰金鍊

HERMES豬鼻子編織雙圈手環T2

#GUCCI

GUCCI Inter Lock短夾

GUCCI MARMONT相機包18_黑/裸

GUCCI MARMONT相機包24_黑/裸

粉專提到，預購期間為今日至14日，而從DM可見，價格最高的就是CHANEL中號22金字牛皮肩背包，要價28萬元，且「全國限量1個」。除了該品項外，其餘商品也都限量，數量不一，「商品採預購到貨，各單店預購數量以系統可接單的數量為準」。

消息曝光後，立刻引發底下網友熱烈討論，「小7也賣香奈兒」、「小7什麼都有了」、「7-11？扯」、「哇！小7可以預購，真假」、「上次金條，現在連名牌包都不放過」、「7-11好狂」、「嚇！以為7-11被盜帳號」、「哇！現在711都可以有這種服務」、「這波行銷有特別～給讚」、「小7要變精品店了嗎」、「7-11連這個都買得到！太強了吧」、「小7太狠了」。

還有網友一見「限量」2字就不禁直呼，「數量個位數」、「這買得到嗎」、「還搞限量」、「聽說全台限量1，2個而已」。