針對交通事故斑點圖易肇事路段　麻警加強7大重點違規執法

▲台南市麻豆分局自2月份起歸納轄區易肇事重點路時段，加強路口安全執法能量及速度管理作為。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局統計分析2022年交通事故肇事因素，主要肇事因素仍以未依規定讓車、未注意車前狀況及未保持行車安全距離項目居多，為提升見警率及防制事故發生，自2月份起歸納轄區易肇事重點路時段，加強路口安全執法能量及速度管理作為。

警方同步在麻豆區中山路、興中路、麻佳路、興國路、新生北(南)路；下營區台19甲線、中山路一、二段、市174線15~22k路段；六甲區中正路、中山路、台1線(龜仔港、菁埔路段)及官田區中山路一段、勝利路、台1線(南318線至市171線)等4區易肇事路段，針對逆向行駛、機車不依規定兩段式左轉、機車行駛禁行機車道、闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、無適格駕照等7項重點違規項目，增加執法強度，以確保用路人行車安全。

麻豆警分局同時針對轄區易超速肇事路段，執行移動式測照勤務，執法路段包含麻豆區井東里磚子井83之5號雙向、麻豆區市道171線13.8公里海埔路段、麻豆區市道176線16.2公里(往東)、麻豆區台19甲線麻善大橋雙向、下營區市道174線14公里處雙向、下營區台19甲線12.42公里雙向、六甲區市道165線31.8公里雙向、六甲區台1線299.85公里南下、官田區台1線302. 5公里北上、官田區台84線20.2公里雙向、南318線1公里(往西)等路段，在此提醒駕駛朋友，行經上述道路應遵守交通規則小心行駛。

麻豆警分局分局長林獻力表示，轄區近3年交通事故年齡分析，以18-24歲青少年死傷人數1,384人最多，佔總人數20.7%。呼籲青少年駕駛「十次車禍九次快」，勿抱持僥倖心理，警方取締交通違規只是降低交通事故的手段，目的還是希望駕駛人開車上路應減速慢行、專心駕駛，「多一分留心，就多一分安心」。才能確保自身與他人的安全。