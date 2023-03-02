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試營運人潮達30萬人次！安坑輕軌拉長營運時間　免費試乘至3／12

▲▼新北市,安坑輕軌,安坑輕軌通車典禮,新北市長,侯友宜,捷運十四張站。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲安坑輕軌免費搭乘到3月12日。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

安坑輕軌於2月10日正式通車試營運，前三天即擁入6萬5千人次，而228連假4天期間，搭乘人數也達到9萬人，平均每日有超過2萬2千人次搭乘，試營運已累計近30萬人次，同時帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%。新北捷運公司評估搭乘人流及通勤通學需求後，宣佈自3月6日起將原先試營運期間的營業時間早上10點至晚間18點，調整為早上6點至晚間24點的正常營運時間，仍維持首月免費原則，可免費搭乘至3月12日止。

新北捷運公司說，安坑輕軌自2月10日下午1點正式發出首班車，至228連假結束止，整體搭乘人數將近30萬人次，民眾搶鮮搭乘安坑輕軌，至今幾乎每天一早9點不到就有民眾開始排隊，加上安坑輕軌K9十四張站可與新北環狀線十四張站銜接轉乘，也帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%，提供安坑地區居民前往雙北市區更加的便捷與快速的服務。而試營運前期的班距，也因人潮考量，由原先設定的10分鐘加密至7.5分鐘，以減少民眾等候時間。

▲▼新北市,安坑輕軌,安坑輕軌通車典禮,新北市長,侯友宜,捷運十四張站。（圖／新北市捷運工程局提供）

新北捷運公司經評估後宣佈，自3月6日起，開始提供早上6點至晚間24點的全日正常營運服務，提供周邊社區居民通勤通學另一種出行選擇，同時，由於仍在免費搭乘期間，至3月12日凡持電子票證搭乘安坑輕軌進出站刷卡仍然免費，民眾可上新北捷運公司官網查詢詳細列車時刻表。

新北捷運公司說，安坑輕軌正式營運的營業時間為早上6時至晚間24時，運行模式將分為「全程車」及「區間車」兩種。「全程車」指由K1雙城站運行至K9十四張站，整體行駛時間約為21分鐘；「區間車」是指由K6安康站運行至K9十四張站，行駛時間約9分鐘。

兩種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘；非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為10-15分鐘，離峰時間班距則為平均15分鐘，在未來正式收費後，票價將採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元，新北捷運公司為回饋經常性旅客，比照淡海輕軌推出常客回饋金計劃，搭乘每滿200元即可回饋50元，對於經常性搭乘民眾具有相當優惠。

新北捷運公司提醒，搭乘大眾運輸工具仍需全程戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

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安坑輕軌免費搭乘

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