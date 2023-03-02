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立榮班機「引擎故障」　運安會評估立案調查！結果今日出爐

▲▼立榮航空爆炸 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲立榮航空金門飛往高雄的班機，1號引擎故障，起飛20多分鐘折返回金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空今(2日)早上，一架從金門飛往高雄的班機發生「引擎故障」事件，機上乘客目睹引擎故障經過，立榮航空後續協助乘客轉機。國家運輸安全調查委員會表示，目前正在討論是否立案調查該事件，預計今日會公布結果。

▲▼立榮航空爆炸。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲乘客嚇得合掌祈禱。（圖／記者林名揚翻攝）

機上的男乘客指出，飛行途中引擎故障，整個噴火出來「大家嚇壞了」，並說當時狀況真的很可怕，還有人嚇得在機上當場合掌祈禱，最後順利返抵金門。

另名男乘客表示，飛機起飛後不久，左邊的引擎突然有火光，引擎隨後就失效讓飛機有點搖晃，機長很穩定的控制飛機掉頭，並跟乘客報告說要回金門維修，空服員也都很鎮定協助大家，機上乘客都還挺鎮定的，有點鬼門關走一趟的感覺。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達表示，目前同仁正在討論是否要針對該事件立案調查，待結果出爐就會公告官網，預計今日就會公布。

▲▼立榮航空爆炸 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲立榮航空當場就對這9名乘客發送點心及飲料，中午也發雞腿便當 。（圖／記者林名揚翻攝）

立榮航空回應，當場就對這9名乘客發送點心及飲料，中午也發雞腿便當，並將9名乘客的其中7名轉載華信航空，1名轉立榮航空台南，另名乘客嚇到當場退票不敢坐飛機了。

立榮航空表示，今日B7-8912由金門飛往高雄航班，上午9點15分起飛後引擎發生異常訊號，機長為確保飛航安全，依標準作業程序返航金門，航機已於9點45分安全降落於金門機場。該航班機型為ATR72-600，旅客共計9人，後續將視旅客需求安排替代航班。

▲▼立榮航空爆炸 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲該航班機型為ATR72-600，旅客共計9人。（圖／記者林名揚翻攝）

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